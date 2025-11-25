En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ARCHIVOS DE CALARCÁ
CREM HELADO, BONICE Y VIVE100
LLUVIAS EN BOGOTÁ
ANTES DE LA NIEVE
POLÉMICA FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Álvaro Uribe reacciona a condena contra su hermano Santiago: "Profundo dolor"

Álvaro Uribe reacciona a condena contra su hermano Santiago: "Profundo dolor"

El exmandatario se refirió, desde su cuenta de X, a la reciente condena en segunda instancia contra su pariente por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 25 de nov, 2025
Comparta en:
Tamaño imágenes (7).png
Expresidente Álvaro Uribe y su hermano Santiago Uribe. -
Foto: Colprensa y archivo

Publicidad

Publicidad

Publicidad