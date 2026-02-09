Colfuturo lanzó nueva convocatoria de crédito-beca para estudios de posgrado: estos son los cambios

La Fundación Colfuturo anunció que el Programa Crédito Beca, uno de los mecanismos más reconocidos para financiar estudios de posgrado en el exterior para profesionales colombianos, entra en una nueva etapa desde la convocatoria 2026. La decisión se da luego de que el Gobierno Nacional comunicara el cierre de su apoyo financiero, lo que obliga a la entidad a redefinir su modelo operativo y las condiciones de financiación para las próximas convocatorias.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Durante más de veinte años, el Programa Crédito Beca (PCB) de Colfuturo contó con recursos públicos que permitieron a miles de colombianos acceder a formación internacional de alto nivel. La cooperación entre el Estado y Colfuturo se tradujo en una inversión cercana a los 892 millones de dólares, con la cual se apoyó a cerca de 25.000 profesionales para estudiar en universidades internacionales. Este aporte fue la base que permitió sostener un programa que se consolidó como uno de los más grandes de América Latina en su tipo y que, por su alcance, era reconocido internacionalmente.



La junta directiva de Colfuturo aprobó mantener el mismo monto de financiación para los aspirantes, pero la decisión del Gobierno de no renovar el convenio de financiamiento impactó directamente en la condonación de la deuda. En ediciones previas, los beneficiarios podían acceder a una condonación de hasta el 80% de la deuda, dependiendo del cumplimiento de requisitos y condiciones. Para esta convocatoria, el porcentaje máximo de condonación se reduce al 25%, debido a la falta de recursos que antes eran aportados por el Estado.



Todo lo que debe saber de convocatoria de Colfuturo

Colfuturo abrió oficialmente la convocatoria 2026 del Programa Crédito Beca, una alternativa de financiamiento para profesionales colombianos que desean cursar una maestría, doctorado o especialidad médica en instituciones internacionales. La convocatoria se encuentra disponible desde el 6 de febrero y cerrará el 2 de marzo, y los resultados se darán a conocer el 10 de junio. Los interesados tienen hasta diciembre de 2027 para legalizar el apoyo en caso de ser seleccionados, un plazo que permite organizar el inicio de estudios y la gestión de trámites necesarios.



El programa está diseñado para personas que ya hayan sido admitidas en un programa académico en el exterior o que estén en proceso de admisión, y que cumplan con los requisitos estipulados por Colfuturo. Interesados deben tener en cuenta que el programa está abierto a cualquier área de formación, siempre que el estudiante cuente con un título de pregrado y cumpla con el resto de requisitos. Para aplicar al Programa Crédito Beca, los candidatos deben:



Ser colombianos

Contar con título de pregrado

Presentar el programa de interés

Redactar un ensayo en el que expliquen las razones para realizar el posgrado

En cuanto al ensayo, este tiene un límite de 7.000 caracteres, incluyendo espacios, y debe presentarse sin identificar al autor, ya que la evaluación se realiza de forma anónima por jueces externos. En el escrito debe indicar las razones para realizar el posgrado y cómo planean contribuir al desarrollo del país al regresar. Si el candidato es seleccionado, también deberá certificar dominio de un segundo idioma durante la etapa de legalización del crédito beca.



¿Cómo postularse a el Programa Crédito Beca?

La postulación se realiza a través de un formulario en línea que estará activo durante el periodo de la convocatoria. El proceso de selección se basa en méritos académicos. Esto significa que variables como estrato socioeconómico, región, género o antecedentes laborales no influyen directamente en la calificación final. La evaluación se centra en el perfil académico y el potencial del candidato. Por otro lado, el formulario de postulación se divide en siete secciones:



Datos personales Información académica Experiencia laboral Datos del posgrado Ensayo Presupuesto del programa Documentos adjuntos

El crédito beca está destinado a programas presenciales y de tiempo completo en el exterior, con duración entre 9 y 24 meses. Colfuturo puede financiar hasta USD 50.000, distribuidos en rubros como matrícula, sostenimiento, instalación, materiales y pasajes. Sin embargo, existen límites específicos para cada rubro:



Pasaje: hasta USD 2.000 por trayecto (ida y regreso).

hasta USD 2.000 por trayecto (ida y regreso). Sostenimiento: máximo de USD 2.000 mensuales.

máximo de USD 2.000 mensuales. Instalación: hasta USD 2.000 por una sola vez.

hasta USD 2.000 por una sola vez. Materiales de estudio: hasta USD 2.000 por año financiado, entre otros.

El apoyo puede solicitarse para programas que ya estén en curso, siempre que al momento de postularse falten al menos nueve meses para terminar los estudios, a partir de julio del año en curso. En caso de requerir apoyo por más de 12 meses, se debe incluir un presupuesto para el segundo año. Al finalizar el posgrado, el beneficiario cuenta con un periodo de gracia de un año antes de iniciar los pagos. Además, puede permanecer hasta tres años en el exterior y luego regresar a Colombia para cumplir la permanencia obligatoria de tres años.

Publicidad

El Programa Crédito Beca está abierto a personas sin límite de edad, que pueden estar iniciando o continuando sus estudios, incluso si ya residen en el exterior. Además, permite la cofinanciación y ofrece acceso a beneficios adicionales, como convenios con universidades internacionales. Durante el periodo de inscripción, la fundación realizará webinars informativos de martes a jueves, con el objetivo de orientar a los aspirantes sobre cómo realizar una postulación exitosa.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co