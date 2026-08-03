Verónica Alcocer se pronuncia tras denuncias realizadas por su exasesora: esto dijo

Verónica Alcocer se pronunció este lunes tras las denuncias que realizó la española Eva Ferrer, quien fue su asesora y aseguró en unos audios publicados por la revista Semana que la primera dama, supuestamente, controlaba cargos en algunas entidades estatales y tiene como testaferros a varios de sus primos. Alcocer manifestó que está dispuesta a colaborar con la justicia, si estos hechos son investigados por la Fiscalía General de la Nación.

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"Con ocasión de las recientes publicaciones periodísticas que han generado interés público, quiero manifestarle a usted y al país que las afirmaciones que pretenden atribuirme conductas, compromisos o actuaciones irregulares carecen de todo sustento y no corresponden a la realidad. Ante la posibilidad de que estos hechos sean objeto de actuaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación, me permito manifestar de manera voluntaria mi absoluta disposición para colaborar con la justicia y atender cualquier requerimiento que, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, sea formulado por esa entidad" escribió en un comunicado.

Según se escucha en los audios revelados, Ferrer, incluso, dice que fue amenazada, y reiteró que los primos de Alcocer serían testaferros. "Una mafia. Son criminales. Una banda de criminales. Es una banda de criminales", expresó la mujer en una conversación con un interlocutor no revelado por la revista. Ferrer añadió que el empresario español Manuel Grau, también naturalizado colombiano, supuestamente le entregó a la primera dama dos millones de euros durante la campaña que llevó a la Presidencia a Petro en 2022.



Cabe recordar que el Gobierno de Petro le dio la nacionalidad colombiana a Ferrer, y fue consejera presidencial para la Reconciliación desde 2022 hasta 2023, cuando dejó el cargo por supuestas diferencias con Alcocer. La mujer añadió que, al parecer, la primera dama tendría influencia sobre cargos en la petrolera estatal Ecopetrol, el Banco Agrario y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). "¿La señora cuántos puestos tiene en Ecopetrol? (...) Tiene la DIAN", se preguntaba la española en el audio.



Al respecto, Alcocer mencionó que siente preocupación de que terceros hayan utilizado "indebidamente" su nombre o "una supuesta cercanía" con ella "para realizar actuaciones completamente ajenas a mi voluntad. Los hechos recientemente divulgados hacen aún más relevante el esclarecimiento de esa circunstancia". Y añadió: "En reiteradas ocasiones he sostenido de manera pública que ninguna persona ha estado ni está autorizada para solicitar, gestionar, ofrecer o asumir compromisos en mi nombre ante autoridades, entidades públicas o particulares".

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Por último, aseguró que tiene la convicción de que "el esclarecimiento de estos hechos permitirá establecer objetivamente la intervención y las responsabilidades que correspondan a cada uno, conforme a las competencias institucionales y a los ámbitos de decisión que el ordenamiento jurídico les atribuía. Así mismo, considero importante que cualquier valoración se realice apreciando integralmente el contexto en el que surgen las manifestaciones recientemente divulgadas, así como las circunstancias, los eventuales intereses personales o económicos y las motivaciones que razonablemente puedan estar asociados a ellas".

LAURA VALENTINA MERCADO

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*Con información de EFE