Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Vacantes del Sena para trabajar en Canadá y ganar más de $13 millones: cómo aplicar fácilmente

Vacantes del Sena para trabajar en Canadá y ganar más de $13 millones: cómo aplicar fácilmente

Una compañía del sector aeroespacial abrió una convocatoria dirigida a técnicos y tecnólogos colombianos con experiencia en el ensamble de aeronaves. Vea cómo postularse.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: septiembre 04, 2025 05:07 p. m.
Vacantes del Sena para trabajar en Canadá y ganar más de $13 millones
La Agencia Pública de Empleo del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) anunció recientemente la apertura de una convocatoria laboral internacional. -
Sena/ Freepik