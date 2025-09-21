En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
JORGE HERNANDO URIBE
CARTA DE MADURO
PALESTINA
B-KING
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / Saturno podrá verse a simple vista este domingo 21 de septiembre en Colombia: momento y hora exacta

Saturno podrá verse a simple vista este domingo 21 de septiembre en Colombia: momento y hora exacta

Un curioso fenómeno astronómico permitirá que Saturno pueda verse en Colombia durante la noche de este domingo 21 de septiembre. Esto es lo que debe tener en cuenta para ver el planeta de los anillos.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 21 de sept, 2025
Comparta en:
Saturno
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad