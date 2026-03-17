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Emiten alerta por riesgo de "retos” de redes con medicamentos: esto dicen Minsalud, Invima e INS

Las autoridades sanitarias de Colombia emitieron un llamado de alerta por los riesgos que puede haber para las personas, en especial adolescentes, de los "retos" de redes sociales que emplean medicamentos de venta libre como el acetaminofén.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 17 de mar, 2026
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Emiten alerta por riesgo de "retos” de redes con medicamentos: esto dicen Minsalud, Invima e INS
Imagen de referencia.
Pexels

El Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud (INS) y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitieron un llamado pidiendo la vigilancia respecto a varios "retos de redes sociales" realizados con medicamentos de venta libre, como el acetaminofén.

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"Ante la alarmante tendencia de 'retos' en redes sociales que involucran la reciente intoxicación de adolescentes con acetaminofén, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Invima y el Instituto Nacional de Salud hacen un llamado urgente a la responsabilidad y la vigilancia para el uso adecuado de los medicamentos de venta libre", se lee en un comunicado conjunto de las tres entidades públicas. Semanas atrás se había alertado sobre el llamado "reto del acetaminofén", un peligroso desafío viral que están haciendo jóvenes y que puede ser fatal.

Los riesgos de una sobredosis de acetaminofén

"Una sobredosis de acetaminofén puede causar daño hepático letal o secuelas irreversibles en el hígado. La primera opción de tratamiento para la intoxicación por acetaminofén es la N-Acetilcisteína inyectable, comercializada en el país por dos titulares de registro: Zambon y ADS Pharma. Se insta a los prestadores de servicios de urgencias, a contactar a sus proveedores para garantizar la disponibilidad total de este medicamento, de manera oportuna", agregaron en el comunicado.

Andrés Olaya, toxicólogo clínico, había explicado los efectos del consumo excesivo de acetaminofén en entrevista para Noticias Caracol. "El paracetamol es un antiinflamatorio analgésico que está en el mercado en venta libre. Para no incurrir en confusiones, el paracetamol es el mismo acetaminofén. Es un medicamento que se usa mucho como prescripción médica, pero también como medicamento de venta libre que usted puede comprar si tiene algún dolor", dijo el experto. (Le puede interesar: Hombre pensó que dolor en el pecho era tensión muscular y era cáncer de mama).

Olaya enfatizó en que el acetaminofén "a pesar de ser de venta libre, no quiere decir que está exento de toxicidad. En general, la sobredosis de este medicamento puede causar efectos en el cuerpo muy dañinos con el compromiso de varios órganos. La verdad no es lo ideal que por un reto a ver cuántos días más queda hospitalizado; entre más días quede hospitalizado, seguramente el riesgo de muerte y de impacto sobre el hígado, el riñón e incluso el corazón, pues puede ser peor".

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Las entidades de salud y vigilancia de medicamentos pidieron un control estricto desde los hogares de las familias. Asimismo, le pidieron al Ministerio de Educación activar protocolos de prevención inmediata en las instituciones educativas de educación de básica primaria y bachillerato. "Es imperativo que padres y docentes vigilen el entorno digital de los jóvenes para frenar estos 'retos' que hoy amenazan su vida", enfatizaron. Droguerías, supermercados y grandes superficies también deberán estar atentos a compras de una elevada cantidad de medicamentos de venta libre.

"Las instituciones de salud que atiendan casos de intoxicación deben reportar, de manera urgente, tanto al sistema nacional de farmacovigilancia del Invima como al sistema de información epidemiológica del Instituto Nacional de Salud. La omisión de estos reportes pone en riesgo la respuesta nacional. Instamos a las Secretarías de Salud para intensificar la vigilancia en toda la cadena de distribución de medicamentos de venta libre", concluyeron en el comunicado. (Lea: ¿Cómo saber si sufre de ansiedad? Claves para que identifique si necesita ayuda profesional).

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MATEO MEDINA ESCOBAR
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