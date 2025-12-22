¿Viaja a Cartagena en fin de año? Esto cuesta alquilar carpas y sillas para disfrutar de las playas

La temporada de fin de año llega con las maletas listas para miles de viajeros que buscan salir de la rutina y descansar lejos de la ciudad. Entre los destinos más apetecidos aparece Cartagena, cuyas playas, clima cálido y oferta turística la convierten en uno de los lugares predilectos para pasar Navidad, Año Nuevo y las vacaciones de enero.



Recientemente, la Secretaría de Turismo de Cartagena anunció el inicio oficial de la Temporada Turística de Fin de Año 2025–2026, que se desarrollará entre el 19 de diciembre de 2025 y el 19 de enero de 2026. Durante este periodo, la ciudad espera la movilización de cerca de 1,6 millones de pasajeros, "una cifra que consolida a La Heroica como uno de los principales nodos turísticos y de conectividad del país" en estas fechas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Ante este panorama, muchos turistas y visitantes comienzan a buscar opciones económicas y claras para disfrutar de las playas sin afectar de manera excesiva su presupuesto. Una de las preguntas más frecuentes tiene que ver con el costo del alquiler de carpas, parasoles y sillas, elementos básicos para quienes desean pasar varias horas a la orilla del mar.

De acuerdo con lo reiterado por la Alcaldía de Cartagena, las playas autorizadas son públicas y el ingreso a ellas no tiene ningún costo. No existe cobro por reserva ni por el uso del espacio. "El pago que realizan los turistas por sillas, parasoles o carpas es opcional y está destinado directamente a las asociaciones de actores de playa, quienes históricamente han trabajado en estos espacios y prestan el servicio de manera regulada".



Por lo que cuando un cartagenero o turista llega a la playa, tiene la libertad de elegir si desea utilizar parasoles y sillas asoleadoras. Estos elementos sí tienen un costo, pero, según las autoridades locales, se trata de tarifas justas y controladas, especialmente durante la temporada alta, cuando aumenta la demanda.



Las playas más visitadas de Cartagena incluyen Bocagrande, ideal para el turismo tradicional y los deportes acuáticos; Castillogrande, reconocida por ser más familiar y tranquila; El Laguito, frecuentada por quienes buscan un ambiente más relajado; Marbella, cercana al centro histórico y al aeropuerto; y La Boquilla, amplia y propicia para actividades como kayak y kitesurf.

Publicidad

A estas se suman las playas de la zona insular, como Playa Blanca en Barú, Punta Arena y las Islas del Rosario, conocidas por sus aguas cristalinas y que requieren traslado en lancha.

Según información suministrada por Mari, el asistente virtual del portal Visita Cartagena, los precios de los parasoles en las playas de la ciudad oscilan entre los $30.000 y los $60.000 pesos colombianos. Un parasol con dos sillas y una mesa suele costar entre $30.000 y $40.000, mientras que uno con cuatro sillas puede alcanzar los $50.000. En el caso de los parasoles que incluyen dos camas asoleadoras, el valor se ubica entre $50.000 y $60.000.En cuanto a las sillas adicionales, el costo aproximado es de $5.000 pesos por unidad.

Publicidad

Es importante destacar que estos precios pueden variar según la playa, la ubicación dentro de la misma y la temporada, siendo diciembre y comienzos de enero los meses con mayor demanda. Además, en redes sociales, algunos usuarios aseguran haber conseguido alquileres desde los $10.000 pesos, especialmente en temporada baja o en playas menos concurridas.

Sin embargo, las autoridades recomiendan verificar siempre las condiciones del servicio y acordar el precio antes de hacer uso de las sillas o parasoles, especialmente cuando se adquieren paquetes turísticos o tours que incluyen transporte y estadía en zonas insulares.

Disfrutar de las playas de Cartagena durante la temporada de fin de año requiere informarse con anticipación, preguntar precios y elegir operadores autorizados, esto permite a los turistas vivir una experiencia tranquila, segura y acorde con su presupuesto en uno de los destinos más visitados de Colombia.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL