Alias Chipi y alias El Hermano irán a juicio por el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay

Elder José Arteaga Hernández, alias El costeño o "Chipi", y William Fernando González Cruz, alias El Hermano, irán a juicio para responder como posibles responsables de los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado; uso de menores para la comisión de delitos, y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios. Todo esto por su posible participación en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, perpetrado el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.

La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación en su contra este miércoles. Arteaga Hernández es señalado de coordinar el plan ilegal y definir los roles que debían cumplir los otros implicados antes, durante y después del crimen. "Estas actividades presuntamente las definió en compañía de González Cruz, en reuniones realizadas el 4 de junio del año en curso y en otras fechas posteriores, en la localidad de Bosa y otros puntos de la ciudad", señala el ente investigador.

Los elementos materiales probatorios indican que alias Chipi también estaría involucrado en las vigilancias que se adelantaron a Uribe Turbay y en el reconocimiento previo del lugar en el que se ejecutó el ataque armado. Además, habría entregado el arma de fuego al menor de edad que disparó contra el senador Uribe Turbay, recorrido la zona junto a Katherine Andrea Martínez Martínez para garantizar que se cumpliera con el objetivo criminal y huido hacia el sector del Tintal para abordar un vehículo conducido por alias El Hermano y tomar camino a un establecimiento de comercio del barrio Santa Fe.



En el curso de la investigación se conoció que González Cruz, al parecer, se encargó de vender el celular utilizado por Arteaga Hernández para coordinar el atentando.



Por este caso, ya han sido detenidas nueve personas, entre ellas el menor de edad que disparó contra el político, quien fue sancionado el 27 de agosto con siete años de privación de la libertad por homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego. En ese contexto, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, tipificó el crimen como magnicidio y aseguró que, además de los autores materiales ya procesados, las autoridades siguen la pista de los determinadores, sin descartar la participación de la Segunda Marquetalia.

El grupo armado ilegal en mención es liderado por alias Iván Márquez, quien fue el jefe negociador de paz de las antiguas FARC.

