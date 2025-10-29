Magnicidio Miguel Uribe: a la cárcel alias El Viejo, presunto enlace con autores intelectuales

Un juez decidió enviar a la cárcel a Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, señalado por la Fiscalía como el presunto intermediario entre los determinadores intelectuales y el grupo delincuencial que ejecutó el atentado el pasado 7 de junio en el occidente de Bogotá contra el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay. Una fiscal de la seccional de Bogotá le imputó a Pérez Marroquín los delitos de homicidio, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas. "El Viejo" no aceptó cargos.

Pérez Marroquín fue capturado el lunes en una acción articulada con la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), en la vereda Brisas del Guejar, en Puerto Lleras, en el departamento del Meta. Con la decisión de este miércoles, se convierte en el noveno judicializado por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.



El papel de alias El Viejo en el magnicidio

La Fiscalía informó que las evidencias dan cuenta de que alias El Viejo habría sido contactada para que organizara todo lo relacionado con el ataque. En ese sentido, agrega el ente acusador, presuntamente le encomendó el plan criminal a Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, quien es señalado de definir la logística y los roles que cumplirían los demás implicados.

Alias El Viejo también estaría involucrado en labores previas de seguimiento al senador y precandidato. Una de estas, en marzo de 2025, cuando Uribe Turbay fue vigilado y fotografiado durante una reunión política en el suroccidente de Bogotá. De igual forma, los elementos materiales probatorios lo ubican en una reunión en el barrio Danubio Azul, en la que presuntamente le entregó a Katherine Andrea Martínez Martínez, otra de las capturadas por este caso, el arma de fuego utilizada en el atentado, la cual había sido modificada para aumentar su letalidad. Esto sucedió un día antes de que el adolescente sicario disparó contra el senador.



El 14 de junio, una semana después del ataque, Pérez Marroquín le suministró dinero y un celular a Katherine Martínez, y facilitó su huida al departamento de Caquetá, donde integrantes de la estructura Segunda Marquetalia de las disidencias de la Farc, al parecer, la recibirían y la entrenarían en tácticas de francotirador y manejo de drones.



En el curso de la investigación, informó la Fiscalía, se conoció que alias El Viejo, desde 2022, sería el cabecilla de una red delincuencial dedicada al tráfico local de estupefacientes, los homicidios selectivos y la instrumentalización de menores, entre otras conductas delictivas perpetradas en Bogotá y varias zonas del país.



Hipótesis de la Segunda Marquetalia

La captura de Pérez Marroquín reforzó esta semana la hipótesis de las autoridades de que la Segunda Marquetalia, una disidencia de las extintas FARC, ordenó asesinar al senador y precandidato presidencial, quien murió el 11 de agosto, dos meses después de ser herido gravemente en el atentado en Bogotá. El nuevo director de la Policía, el general William Rincón, dijo este martes que la captura de Pérez es de "vital importancia para la identificación y vinculación penal de los responsables de este homicidio".

"A hoy, la hipótesis más fuerte es que la estructura criminal que determinó el homicidio sería la Segunda Marquetalia. El Viejo habría sido la persona encargada de planear, ejecutar y ordenar el componente sicarial y el homicidio del señor senador. Hasta el momento es la captura más importante en esta investigación", explicó el general Rincón.

Por este caso, cabe señalar, ya han sido detenidas otras ocho personas, entre ellas el menor de edad que disparó contra el político, quien fue sancionado el 27 de agosto con siete años de privación de la libertad por homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego.

En ese contexto, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, tipificó el crimen como magnicidio y aseguró que, además de los autores materiales ya procesados, las autoridades siguen la pista de los determinadores, sin descartar la participación de la Segunda Marquetalia, grupo armado liderado por alias Iván Márquez, quien fue el jefe negociador de paz de las antiguas FARC.

