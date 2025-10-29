En vivo
Magnicidio Miguel Uribe: a la cárcel alias El Viejo, presunto enlace con autores intelectuales

Según la Fiscalía, Simeón Pérez Marroquín habría sido contactado para que organizara todo lo relacionado con el atentado. También estaría involucrado en labores previas de seguimiento al senador y precandidato.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 29 de oct, 2025
Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo.
Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo.
Suministrada

