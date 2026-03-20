Menor fue encontrado sin vida dentro de un costal en una vereda de Antioquia: ¿qué se sabe del caso?

La búsqueda de Samir Isaac Yepes Figueroa, un joven barranquillero de 15 años, cesó con el macabro hallazgo de su cadaver dentro de un costal que estaba enterrado en zona rural de Itagüí. Con esto, incia una investigación llena de interrogantes en medio de la conmoción de familiares y amigos del menor.



El hallazgo ocurrió alrededor del mediodía del pasado miércoles 18 de marzo en un terreno utilizado para el cultivo de caña de azúcar en la vereda El Ajizal. De acuerdo con el reporte que emitieron las autoridades, fueron los vecinos del sector quienes alertaron a las autoridades al encontrar una media ensangrentada; la primera pista que había en un camino de sangre que los guió hasta el siguiente hallazgo. Más adelante había una extremidad que sobresalía. Al excavar, en ese mismo punto, las personas encontraron un cuerpo sin vida envuelto entre plásticos.



Agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y del CTI de la Fiscalía atendieron el caso con apoyo de organismos de socorro. Fue cuestión de tiempo para que el peritaje forense estableciera la identidad del joven, oriundo del departamento del Atlántico. Su desaparición había sido reportada desde el domingo de la misma semana en el barrio El Porvenir, de Itagüí. Al parecer, el joven aún tenía las prendas que llevaba cuando fue visto por última vez con vida: una gorra negra, chaqueta blanca con cierre negro y capucha, pantalón corto negro y tenis blancos.



Con este hallazgo, queda pendiente que las autoridades avancen en su investigación para constatar qué causó la muerte del adolescente, así como las personas que estarían detrás de este crimen. Por el momento, la Alcaldía de Itagüí y la Policía ofrecen una recompensa de hasta 40 millones de pesos por información que pueda dar más luces de este caso. Las autoridades manifestaron su profundo rechazo ante este hecho delictivo.

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María Paula Rodríguez Rozo

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