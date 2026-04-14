Capturan a banda que habría usado escopolamina para robar: contactaban víctimas en apps de citas

Dos mujeres y un hombre fueron enviados a la cárcel luego de ser señalados de, presuntamente, contactar víctimas a través de aplicaciones de citas, concretar encuentros y drogarlos para hurtarles las pertenencias. Según la Fiscalía General de la Nación, los robos superan los 130 millones de pesos.



En videos de cámaras de seguridad se ve a las mujeres judicializadas en recepciones de residencias o moteles en la capital del país previo a, presuntamente, sedar a sus víctimas con sustancias tóxicas con el fin de robarle sus pertenencias. La Fiscalía entrevistó a una de ellas, quien explicó con detalle la forma en la que efectuaban los crímenes. Los capturados fueron identificados como Marjedis María Morales Julio, Andrés Fabian Sandoval Padilla y Leidy Viviana Maturana Rivillas.



¿Qué se sabe de la manera en la que habría actuado la banda?

"Indica la víctima que cuando esta persona le ofrece una copa agua ardiente, se toma ese trago y siente dentro de su boca una especie de grumo. Mira la copa y tenía una especie de sustancia blanca. Dice que dejó de tomar agua ardiente ya que dentro de sus pensamientos indicó que ella le iba a hacer algo malo, después de un momento indica la víctima que empieza a sentirse como mareado", relató la fiscal del caso sobre la experiencia que sufrió una de las víctimas de la banda delincuencial.

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Se trata de un hombre de nacionalidad canadiense, que le explicó a la Fiscalía cómo intentaba defenderse del robo, pero sencillamente no podía producto de la droga consumida. "Él se encontraba recostado en su cama, escuchó un ruido como si cayera algún objeto, en eso observó que ella estaba guardando cosas en la maleta en la que ella traía las cervezas. En esas él empieza a discutir con esta mujer, en donde le indicó que saque las cosas que tiene en el bolso, pero por lo que se sentía mareado se se pegaba contra las paredes", agregó la fiscal.

El juez del caso reprochó fuertemente a estas tres personas dado que estas conductas ponen en riesgo la vida de las víctimas. "Las circunstancias como se configuran esos hechos, como existe toda una planeación para abordar a las víctimas a través de esas plataformas, llevarlas a determinados lugares, brindarles unas sustancias que van a afectar esa voluntad de estas personas", dijo el juez durante la audiencia, poco antes de decidir que fueron enviados a la cárcel mientras avanza el proceso en su contra.

