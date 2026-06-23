Capturan a pareja que comercializaba material de abuso sexual de menores: así los descubrieron

Las autoridades en últimas horas lograron la captura de una pareja señalada de coordinar y ejecutar actividades de explotación sexual, almacenamiento y comercialización de material explícito de menores de edad. Las dos personas involucradas fueron detenidas en las ciudades de Bogotá e Ibagué (Tolima), de manera simultánea, tras varias semanas de investigación luego de que la madre de una de las víctimas denunciara lo sucedido.

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El operativo fue realizado por la Policía Nacional de Colombia, a través del Grupo Investigativo contra los Delitos Sexuales y la Familia de la Dijín, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, y el apoyo del FBI de los Estados Unidos. La investigación penal se inició formalmente el 19 de mayo de 2025, cuando se denunció que una de las víctimas comenzó a ser contactada, instrumentalizada y constreñida mediante perfiles de redes sociales por la pareja. "A través de varias cuentas, se le exigía el envío de nuevo material íntimo bajo la amenaza de difundir las imágenes de su infancia a su entorno familiar y social que con antelación la pareja de abusadores había distribuido", indicó la Dijín.

De acuerdo con el acervo probatorio recopilado por los investigadores, las agresiones físicas y abusos sistemáticos se perpetraron inicialmente entre los años 2019 y 2021, aprovechando el entorno habitacional y el vínculo de confianza con la menor, quien para la época de los hechos tenía entre 11 y 13 años. Durante este periodo, la pareja de capturados registró fotográficamente los eventos de connotación sexual para almacenar, comercializar y posteriormente distribuir el material a través de plataformas digitales.



Así fue la captura de la pareja, según la Dijín

El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, detalló que, “debido al rastro digital de los perfiles administrados en el extranjero, las labores de policía judicial permitieron establecer que los dinamizadores operaban desde territorio estadounidense. Esta situación conllevó a la activación inmediata de los canales de cooperación internacional con la oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Colombia, articulando capacidades especializadas transnacionales para contrarrestar este fenómeno delincuencial y desarticular los nexos de esta red cibernética”.



Las capturas en la capital colombiana y en Ibagué se llevaron a cabo mediante órdenes judiciales vigentes emanadas por el Juzgado Sesenta y Tres Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá. La pareja fue puesta a disposición de Fiscalía General de la Nación, entidad que les imputó cargos por los delitos de proxenetismo con menor de edad, pornografía con personas menores de 18 años, actos sexuales con menor de catorce años y acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Un Juez de Control de Garantías dio legalidad a sus capturas y les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

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LAURA VALENTINA MERCADO

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