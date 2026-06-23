Nota de rescate indicaría que Nancy Guthrie murió secuestrada a los 84 años

Medios estadounidenses han revelado que los secuestradores de Nancy Guthrie enviaron una nota de rescate en la que afirman que la mujer de 84 años ha fallecido en medio del cautiverio. La información por ahora no ha sido confirmada por autoridades o familiares de la mujer.

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A lo largo de los meses en los que se ha desconocido el paradero de la mamá de la presentadora Savannah Guthrie varios medios han informado haber recibido notas de rescate relacionadas con el secuestro de la mujer; sin embargo, hasta ahora los investigadores solo han considerado potencialmente creíbles dos de esas, enviadas a la cadena de televisión NBC, donde trabaja la periodista.



¿Qué dice la nueva nota revelada?

La primera nota, potencialmente creíble, indicaba que Nancy Guthrie estaba a salvo y exigían criptomonedas a cambio de su liberación. Pero en la más reciente, enviada a la cadena asociada estadounidense de Sky, NBC News, solo se informa que la mujer falleció.

Según los informes de la cadena de televisión, en la nota no se ofreció disculpas a la familia de Guthrie ni se indicaron pasos o exigencias para la entrega de su cuerpo. Lo que sí indicaron los presuntos captores es que no tenían intención de matarla, pero la mujer murió poco después de ser raptada.



La nota fue enviada días después del rapto de Nancy Guthrie, según indicaron las fuentes, pero no fue revelada al público en su momento por decisión de la familia y lo que pudiera pasar con la investigación. Ahora se sabe que tanto autoridades como la familia de la mujer han continuado con su búsqueda a pesar de haber recibido un informe sobre su fallecimiento.



En ese momento, la presentadora de Today, publicó un video en su cuenta de Instagram indicándole a los secuestradores que "recibimos su mensaje y lo entendemos", dijo Savannah Guthrie. "Les rogamos ahora que nos devuelvan a nuestra madre", puntualizó y aseguró que pagarían lo que pedían.

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El Departamento del Sheriff del condado de Pima, el cual está a cargo del caso, se negó a comentar sobre el contenido de las notas, pero dijo que la investigación "sigue activa y en curso". Aseguraron que están trabajando "en estrecha colaboración con el FBI a medida que los investigadores rastrean las pistas, revisan la información e investigan los hechos relacionados con este caso".



¿Qué se sabe sobre el secuestro de Nancy Guthrie?

El rapto de la mujer de 84 años, según se ha revelado por los investigadores, ocurrió en algún momento entre el 31 de enero y el 1 de febrero de 2026, cuando desapareció de su domicilio en Arizona, Estados Unidos. Desde entonces, su familia y las autoridades han estado exigiendo a los captores liberarla, advirtiendo su delicado estado de salud y necesidad de medicación esencial.

A lo largo de la investigación se han ofrecido varias recompensas por dar con el paradero de Guthrie. La familia ofreció en su momento US$1 millón, además de los US$100.000 dólares prometidos por el FBI, a cambio de información sobre los secuestradores o el paradero de la mujer.

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La carta revelada hasta ahora habría llegado a la familia el pasado 6 de febrero, tan solo unos días después del secuestro, pero los Guthrie han mantenido la fe. Savannah Guthrie ha dicho en entrevistas que mantendrá la esperanza, aunque sabe que "puede que esté perdida o puede que ya no esté".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co