Capturan a señalado de explotar sexualmente a pareja en condición de discapacidad en Tolima.

En el municipio de El Espinal, en el departamento del Tolima, un hombre es señalado por la Fiscalía General de la Nación de explotar sexualmente a una pareja de adultos en condición de discapacidad, entre abril del año pasado y enero de 2026. Las dos víctimas, según determinaron los investigadores, nunca entendieron que se trataba de actividades en contra de su integridad debido a su condición cognitiva.

El sujeto fue identificado como Yoimar Gonzalo Serrano Trujillo. Los elementos materiales probatorios obtenidos por la Fiscalía indican que los actos ilícitos habrían sido grabados en video por el ahora capturado y compartidos a diferentes contactos por plataformas de mensajería instantánea. Uno de los contenidos llegó a uno de los familiares de los afectados, quien alertó a las autoridades de los abusos.



Así se ganó la confianza de la pareja en condición de discapacidad

Las investigaciones lograron determinar que Serrano Trujillo, al parecer, les ofrecía a las víctimas trabajo en oficios de campo. De esta

manera, presuntamente, se ganó su confianza y ejerció una posición de jerarquía y autoridad. Así pudo someter a la mujer a diferentes vejámenes de tipo sexual, ante la mirada de su esposo.



En ese sentido, el posible agresor fue capturado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, en vía pública de El Espinal. Una fiscal de la Seccional Tolima lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó el delito de trata de personas agravado. El investigado aceptó el cargo y permanecerá privado de la libertad en centro carcelario.



Hombre fue capturado por feminicidio en Tolima

Este caso se suma a la captura en las últimas horas de Hermógenes Ramírez Zabala, de 70 años, quien es señalado como presunto responsable del feminicidio de una niña de 10 años ocurrido en diciembre de 2021, en la vereda El Llovedero del municipio de Ortega, en Tolima. El material probatorio pudo determinar que el capturado vivía cerca de la familia de la menor y, al parecer, habría ganado su confianza con regalos como chocolates, juguetes y un teléfono celular.



Las autoridades sostienen que, tras intentar abusar sexualmente de la niña y recibir una negativa, el hombre presuntamente le disparó, causándole la muerte. Ramírez Zabala fue identificado en una zona rural del municipio de Yacopí, en Cudinamarca, en una operación conjunta entre la Policía Nacional, el CTI de la Fiscalía y el Ejército Nacional. Tras su captura, fue puesto a disposición de un juez de control de garantías, que le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario por los delitos de feminicidio agravado y porte ilegal de armas.

