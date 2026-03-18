Capturan en Colombia a alias LoboMenor, señalado del asesinato de candidato presidencial de Ecuador

Migración Colombia confirmó la captura de Ángel Esteban Aguilar Morales, conocido con el alias de “LoboMenor”. El sujeto fue interceptado en el Aeropuerto Internacional El Dorado por funcionarios de esta entidad. Aguilar Morales es señalado como integrante de la organización criminal “Los Lobos” y es investigado por su presunta participación como autor intelectual en el asesinato del excandidato presidencial del Ecuador Fernando Villavicencio.



"La detención se produjo en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, cuando Aguilar Morales arribó en un vuelo procedente de México. El individuo intentaba evadir los controles migratorios utilizando una identidad falsa como ciudadano colombiano. Sin embargo, gracias a mecanismos de cooperación internacional y a los protocolos de verificación de la autoridad migratoria de Colombia, se logró establecer su verdadera identidad", se lee en un comunicado de Migración Colombia.



¿Quién es Ángel Esteban Aguilar Morales, alias LoboMenor?

De acuerdo con la información compartida por Migración Colombia, alias LoboMenor es uno de los presuntos cabecillas del crimen organizado en Ecuador. El sujeto era requerido internacionalmente mediante circular roja de Interpol y es señalado como integrante de alto nivel dentro de la organización criminal “Los Lobos”, estructura vinculada a delitos como narcotráfico, sicariato, minería ilegal y crimen transnacional.

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"El hoy detenido se encontraba prófugo de la justicia y figuraba como objetivo de alto valor para las autoridades ecuatorianas, debido a su rol en la planificación y coordinación de actividades delictivas de gran escala", agregaron las autoridades migratorias colombianas. En 2013, Aguilar Morales fue sentenciado a 20 años de prisión por asesinato. "Sin embargo, tras cumplir la mitad de la pena en 2022, un juez concedió la libertad condicional a Aguilar, beneficio que habría aprovechado para cometer otra serie de delitos incluso fuera del país, pues hacía parte de la delincuencia organizada, pero presentaba soportes falsos para cumplir con las citas periódicas que exigía la Ley en Ecuador", añadieron.



¿Qué se sabe de la muerte de Fernando Villavicencio?

Fernando Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto de 2023 en la capital de Ecuador, Quito. El entonces candidato presidencial contaba con tres filtros de seguridad, todos fallaron y el atentado terminó en la muerte del político. El primer filtro, conformado por cinco policías, lo acompañó durante un evento político hasta la camioneta. El esquema intermedio era un grupo de reacción integrado por agentes de mantenimiento del orden que lo esperaban fuera del vehículo. Un último filtro, conformado por dos patrulleros, estaba en la parte externa.

De acuerdo con las investigaciones de la justicia ecuatoriana, el lado del vehículo que abordó Fernando Villavicencio estaba descubierto y fue por allí donde los sicarios atacaron. Estos se lograron infiltrar entre los simpatizantes. En ese costado, altamente vulnerable, estaba el policía que conducía la camioneta y al repeler a uno de los asesinos resultó herido.



#LOÚLTIMO | La Policía capturó en las últimas horas a uno de los presuntos asesinos de Fernando Villavicencio, candidato presidencial de Ecuador, en 2023.



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