En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PACTO HISTÓRICO
INPEC
VIRGINIA VALLEJO
NIÑA EN BOGOTÁ
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Caso Nicolás Petro: estos son los dos nuevos delitos que le imputó la Fiscalía

Caso Nicolás Petro: estos son los dos nuevos delitos que le imputó la Fiscalía

"Los dineros que recibí son lícitos y lo hemos demostrado", dijo Nicolás Petro en entrevista con Cambio.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 8 de oct, 2025
Comparta en:
Llaman a juicio disciplinario a Nicolás Petro por presunto enriquecimiento ilícito
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad