Condenan a alias El Viejo, implicado en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, fue condenado a 22 años y 4 meses de prisión por el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, perpetrado el 7 de junio de 2025 en Bogotá.

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El sujeto hizo un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación en la que aceptó haber sido contactado para planear el crimen del también precandidato por el Centro Democrático. (Lea también: Condenan a Carlos Mora a 21 años de cárcel por participación en magnicidio de Miguel Uribe Turbay)



¿Cuál fue el papel de ‘El Viejo’ en el crimen de Miguel Uribe Turbay?

El condenado, capturado cuatro meses después del magnicidio, admitió ante el ente acusador que fue contactado para planear el atentado.

Fue él quien encomendó la articulación del plan criminal a Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, quien habría definido la logística y los roles que cumplirían los demás implicados.



Señala la Fiscalía que alias El Viejo también le hizo seguimiento a Miguel Uribe Turbay, en marzo de 2025. Para esa fecha, el senador fue vigilado y fotografiado durante una reunión política en el suroccidente de Bogotá.



Otro de los roles del criminal fue entregarle a Katherine Andrea Martínez Martínez, condenada a 21 años de cárcel, el arma de fuego que un adolescente utilizó para atentar contra el senador y la cual fue modificada para aumentar su letalidad.

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La joven reveló cómo eligieron al menor de edad para llevar a cabo el atentado y cómo se dio la logística del transporte del arma modificada. Contó que "el muchacho estaba muy eufórico, acelerado, como contento. Decía: ‘Lo vamos a hacer real, le voy a pegar, le voy a pegar todos los tiros en la cabeza’". También aportó detalles sobre la coordinación entre los implicados, como la retirada de prendas identificables y el uso de un vehículo para movilizarse discretamente hacia el parque El Golfito, en el barrio Modelia.

Una semana después del ataque, ‘El Viejo’ le dio dinero y un celular a Martínez Martínez, alias Gabriela, y le ayudó a huir a Caquetá, donde sería entrenada en tácticas de francotiradora y manejo de drones por la estructura Segunda Marquetalia de las disidencias de la Farc.

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Una juez penal de conocimiento avaló la negociación judicial con el hoy condenado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores en la comisión de delitos; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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