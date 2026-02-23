Magnicidio Miguel Uribe Turbay: condenan a 21 años de cárcel a Katherine Martínez, alias Gabriela

Una juez penal del circuito especializado de Bogotá condenó este lunes a 21 años y 2 meses de prisión a Katherine Andrea Martínez Martínez, alias Gabriela, por su participación en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay el 7 de junio de 2025, en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá. Según las autoridades, Martínez Martínez es una de las personas claves en el atentado y a mediados de enero, luego de reconocer su responsabilidad, se conoció que había suscrito un preacuerdo con la Fiscalía General. A "Gabriela" fue condenada por los delitos de homicidio, concierto para delinquir, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.



La investigación ha mostrado que Martínez Martínez, quien deberá cumplir la pena privada de la libertad en centro carcelario, "hizo parte de un grupo delincuencial dedicado a los homicidios selectivos y otros actos ilícitos, y habría sido contactada por Elder José Arteaga Hernández, uno de los señalados articuladores del crimen de Uribe Turbay, para que se involucrara en la acción ilegal y recogiera en la localidad de Suba una pistola tipo Glock que había sido modificada para aumentar su letalidad", se lee en un comunicado del ente investigador.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Alias Gabriela, además, "cumplió con la actividad encomendada, recibió y trasladó el arma de fuego a inmediaciones del parque El Golfito; y, a bordo de un vehículo, se la entregó a Arteaga Hernández, quien a su vez se la dio al adolescente que disparó" contra el senador y precandidato presidencial.

A mediados de enero, cuando se concretó el preacuerdo con la Fiscalía, Martínez Martínez contó que el arma fue importada y ajustada para disparar en ráfaga, y relató cómo alias el Costeño instruyó al sicario menor de edad a disparar directamente a la cabeza del senador. El día dek magnicidio, en el parque El Golfito, Martínez Martínez participó activamente en la entrega del arma, en colaboración con alias el Costeño, y el conductor Carlos Eduardo Mora. Luego del ataque, todos se mezclaron con la multitud y abandonaron la escena del crimen.



En el proceso, alias Gabriela contó detalles esenciales del plan y su ejecución. Describió, por ejemplo, cómo el grupo eligió al menor de edad para llevar a cabo el atentado y cómo se dio la logística del transporte del arma modificada. Contó que "el muchacho estaba muy eufórico, acelerado, como contento. Decía: ‘Lo vamos a hacer real, le voy a pegar, le voy a pegar todos los tiros en la cabeza’". También aportó detalles sobre la coordinación entre los implicados, como la retirada de prendas identificables y el uso de un vehículo para movilizarse discretamente hacia el parque El Golfito.



Martínez Martínez también ofreció disculpas públicas: "Ofrezco disculpas, disculpas públicas a la familia y a todos los presentes también. Mi error fue muy grande y, aunque mi disculpa también lo es, yo sé que no acude a todo el dolor que sintieron y que sienten los familiares de Miguel, pero con todo el amor y la sinceridad del mundo les pido disculpas a todos porque yo también soy hija y porque también tengo mis familiares y sé que es muy doloroso, pero en el fondo de mi corazón solo Dios sabe que yo nunca quise hacerle daño a Miguel. Sin embargo, mis actos dijeron todo lo contrario, pero en realidad sí siento mucha culpabilidad".

Publicidad

Por el magnicidio de Uribe Turbay han sido detenidas nueve personas, entre ellas el menor de edad que disparó contra el político, quien fue sancionado el 27 de agosto con siete años de privación de la libertad por homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego. El asesinato del senador, quien murió el 11 de agosto tras permanecer dos meses en grave estado, conmocionó al país y ha derivado en una compleja investigación judicial.

La Policía afirmó en diciembre pasado que su hipótesis más fuerte es que el crimen haya sido ordenado por la Segunda Marquetalia, una disidencia de las extintas Farc liderada por alias Iván Márquez, quien fue jefe negociador de la guerrilla en los diálogos con el Gobierno que terminaron con la firma de un acuerdo de paz en 2016.

Publicidad

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL