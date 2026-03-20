Así cayó alias La Fercha, señalada ciberreclutadora de alias Iván Mordisco para las disidencias

Las autoridades confirmaron la captura de una mujer señalada de ser ciber reclutadora para alias Iván Mordisco de las disidencias de las Farc. El impactante testimonio de sus víctimas fue clave para ubicarla y capturarla. La mujer utilizaba sugestivas imágenes y mensajes en sus redes sociales para atrapar a jóvenes y menores de edad, que tras aceptar sus invitaciones, terminaban secuestrados en centros de entrenamiento clandestinos de las disidencias.

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"Mi amor venga y hacemos plata (...) que cuando nos vean digan: Allá van los patrones", se escucha decir a alias La Fercha en uno de los video en los que persuadía a sus víctimas. En este tipo de grabaciones, según la Policía Nacional, mostraba cultivos de coca, fajos de billetes y su cuerpo, para llamar la atención de jóvenes e incluso menores de edad a través de redes sociales, donde se identificaba con el nombre de Lauren. (Lea: Habla el comandante de las Fuerzas Militares: "'Iván Mordisco' tiene que ser el premio mayor").



"En desarrollo de la estrategia investigativa contra el reclutamiento de menores de edad en el suroccidente del país, la Fiscalía General de la Nación judicializó a Leidy Fernanda Domínguez Hermosa, alias La Fercha, señalada de ejecutar labores de administración y asignación de indumentaria a las personas incorporadas ilícitamente a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las FARC", se lee en un comunicado de la Fiscalía.



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¿Qué se sabe de la actividad como reclutadora de alias La Fercha?

"Evidenciando calidades de vida falsos que hacía que la curiosidad de los menores de edad fuera mucho más abierta y más amplia", explicó en unas declaraciones el general Mauricio Rico, director de Protección de la Policía. Según las autoridades, los niños y jóvenes que iniciaban conversaciones con "La Fercha" en redes sociales desaparecían días después y terminaban en centros de entrenamiento clandestinos de esta banda en el departamento del Cauca, bajo el mando de alias AKT, pareja de "La Fercha" y jefe de las disidencias en la zona.

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"Delinquía en el norte de Cauca, por el sector de Cajibío, hacia adentro. Se los entregaba a la estructura la Jaime Martínez, a la pareja de ella llamado AKT (Jhon Edui Aranda Epe). Es más, esta persona la tenemos en el cartel de los más buscados", explicó un agente de inteligencia de la Dirección de Protección en diálogo para Noticias Caracol. Las víctimas después eran llevadas a los frentes de combate de alias Iván Mordisco, como lo reveló una menor de edad reclutada a los 12 años y que logró escapar del terror. (Lea: Cae uno de los cabecillas más poderosos de las disidencias de Iván Mordisco: alias Samuel).

"Si en algún momento llega una persona a decirle que 'esto es bueno, esto es bacano, vámonos, tal cosa'. No les crean (...) Usted irse por arrebatos de la vida a un monte donde usted no sabe si usted algún día vuelve a ver a su mamá", contó la joven reclutada, quien al cumplir 17 años quedó embarazada tras ser abusada sexualmente por distintos disidentes. Entonces los delincuentes la sacaron del monte y la llevaron a una casa en Popayán, departamento del Cauca, para tener el bebé. Ese fue el momento donde pudo huir.

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"Si tienen la oportunidad de hacerlo, de salirse y rehacer su vida, lo hagan. Que no se hagan matar bobamente por nada. Porque el decir, es que estamos haciendo algo por un pueblo, pero la verdad lo que estamos haciendo es un beneficio propio de una sola persona, la plata", agregó la joven que hoy tiene 18 años. El agente de inteligencia cuenta que la joven menciona a alias La Fercha, "que ayuda a reclutar a menores de edad a través de las redes sociales. Hace publicaciones mostrando dinero, camionetas en las montañas en medio de cultivos de coca".

Los investigadores establecieron que "La Fercha" habría reclutado a al menos unos 20 menores de edad en el último año. Tras casi 6 meses de investigación la capturaron en la ciudad de Popayán. "Esta mujer tenía una trayectoria criminal de 11 años. Era una de las encargadas del reclutamiento ilícito de menores de edad en los departamentos del Cauca y el Valle del Cauca", agregó el general Mauricio Rico. Mientras alias La Fercha fue enviada a la cárcel, la Policía reveló que durante el año 2025 se registró el reclutamiento de 365 menores de edad. Este año se han reportado 15 víctimas en los departamentos de Antioquia, Caquetá, Cauca y Huila.