Habló padre de universitaria fallecida en accidente de tránsito y dijo que intentaron extorsionarlos

Una joven estudiante universitaria, identificada como Sonia Alejandra Izquierdo Rocha y que había sido reportada como desaparecida el pasado martes 17 de marzo, fue víctima de un accidente de tránsito en Bogotá. La universitaria se dirigía al lugar donde estaba realizando sus prácticas cuando falleció en el siniestro vial. El padre de la joven le dio una entrevista a Noticias Caracol.

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Aquilino Izquierdo, padre de la joven estudiante, aseguró que su hija "era una niña muy linda, muy educada, una niña de casa (...) No hay más palabra para expresarle a ella lo linda que era, buena hermana... bien ella fue con nosotros. Hemos dicho lo mejor. Siempre la tuvimos a ella en todo, tratamos de darle lo mejor a ella también y la verdad no sé, mi Dios se la llevó muy tempranito".



La joven no pudo ser identificada al momento de darse el accidente de tránsito en el que perdió la vida, por lo que las autoridades no pudieron informar que se trataba de ella. Al no llegar a su lugar de destino, tanto la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional, como el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, publicaron fichas de búsqueda para dar con su paradero. El padre de la universitaria reveló que la joven se graduaba este año de los estudios que estaba cursando y que, además, en el mes de abril iba a cumplir 25 años.



El teniente coronel Nelson Perdomo, de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó que la universitaria había fallecido en un accidente de tránsito ocurrido sobre la avenida NQS. "El pasado 17 de marzo se presentó un siniestro vial en el barrio 12 de Octubre, donde resultaron involucrados dos vehículos y una motocicleta, el cual dejó a una mujer de nombre Sonia Alejandra Izquierdo Rocha fallecida en el lugar de los hechos y quien se movilizaba como parrillera de la motocicleta. La víctima figuraba como desaparecida en redes sociales y medios de comunicación", explicó Perdomo en unas declaraciones.

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El padre de Sonia Alejandra Izquierdo reveló que su hija se encontraba en la calle 94 con 11 el día 17 de marzo. "Trabajaba en unas consultorías, con una doctora y de ahí salía. Ella pedía una moto, una Picap y se iba para el centro, para el consultorio jurídico que estudiaba, juzgado cuarto", relató el hombre.

Izquierdo aseguró que durante la búsqueda de su hija hubo gente que buscaba extorsionarlos. "Exclusivamente hubo mucha gente tratando de llamar extorsionando. Hasta mi hijo cayó por ahí una extorsión, porque la gente es muy abusiva y no respetan. Nadie sabe los dolores de otra persona que tiene", aseguró.

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El hombre dijo que sin saber de su hija duraron un día completo. "Ella salía a trabajar a las 2:00 de la tarde y al otro día ya no sabíamos de ella (...) Fue cuando me llamaron a mí al trabajo. Nos pusimos en la búsqueda de ella y tengo familia que nos apoya. Buscamos la opción más ligero también. De parte de la Policía que mucha colaboración por ese lado también", dijo Izquierdo, quien concluyó pidiendo que espera se esclarezcan los hechos en los que falleció su hija.

Tras conocerse que la estudiante había fallecido, la Facultad de Derecho lamentó "profundamente el fallecimiento de nuestra estudiante Sonia Alejandra Izquierdo Rocha. Su dedicación, calidez humana y compromiso dejan huella en nuestra comunidad. Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento". El Tribunal Administrativo de Cundinamarca indicó que lamentaba la muerte. "Elevamos una oración por su eterno descanso y enviamos un abrazo lleno de cariño y solidaridad a sus familiares y amigos, a quienes nos unimos en su dolor. Paz en su tumba", indicaron.