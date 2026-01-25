Condenan a dos hermanos por el asesinato de 'La Diabla' en Medellín: aceptaron cargos

En el marco de un proceso judicial que avanzó con un preacuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y los implicados, el caso de Zaida Andrea Sánchez Polanco, alias 'La Diabla', registró un avance definitivo este 25 de enero de 2026. Un juez penal de conocimiento avaló la negociación y dictó condenas contra los hermanos José Gregorio y Estarlin Oswaldo Morgado Herrera por su participación en el homicidio de la mujer, ocurrido en Medellín.

Los hechos ocurrieron el 23 de enero de 2025, cuando un sicario atacó a 'La Diabla' con disparos en inmediaciones de un hotel en Laureles. De acuerdo con la investigación, los hermanos Morgado Herrera no fueron los autores materiales del crimen, pero sí cumplieron funciones clave para facilitar la ejecución del homicidio.

Según la Fiscalía, se encargaron de comprar una motocicleta en el centro de Medellín, la cual se utilizó para trasladar al hombre que disparó contra la mujer y, posteriormente, para facilitar su escape.



El vehículo fue hallado por las autoridades a pocas cuadras del lugar del ataque, lo que permitió establecer su relación con el hecho. La investigación señaló que, tras el crimen, los hermanos huyeron a Barranquilla, en el departamento del Atlántico, donde fueron capturados en febrero de 2025 por la Policía Nacional.



Hermanos que participaron en crimen de La Diabla aceptaron cargos

En el proceso judicial, los dos hermanos aceptaron los cargos imputados en su contra mediante un preacuerdo, por lo que no se llevó a cabo un juicio completo. El juez valoró los elementos probatorios y la colaboración de los acusados para decidir las penas: 19 años de prisión para José Gregorio y 15 años para Estarlin Oswaldo. Ambos fueron condenados por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, partes o municiones.

