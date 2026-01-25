En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
GUERRA EN META
HOMBRE MUERTO EN EE. UU.
CONCIERTO BAD BUNNY
VENEZUELA
INDEPENDIENTE SANTA FE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Condenan a dos hermanos por el asesinato de 'La Diabla' en Medellín: aceptaron cargos

Condenan a dos hermanos por el asesinato de 'La Diabla' en Medellín: aceptaron cargos

Los dos implicados admitieron su responsabilidad en el hecho y fueron sentenciados a 19 y 15 años de cárcel, respectivamente. Estos son los cargos de los que se les acusa.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 25 de ene, 2026
Comparta en:
Condenan a dos hermanos por el asesinato de 'La Diabla' en Medellín: aceptaron cargos
Condenan a dos hermanos por el asesinato de 'La Diabla' en Medellín. -
Archivo/ Fiscalía General de la Nación

En el marco de un proceso judicial que avanzó con un preacuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y los implicados, el caso de Zaida Andrea Sánchez Polanco, alias 'La Diabla', registró un avance definitivo este 25 de enero de 2026. Un juez penal de conocimiento avaló la negociación y dictó condenas contra los hermanos José Gregorio y Estarlin Oswaldo Morgado Herrera por su participación en el homicidio de la mujer, ocurrido en Medellín.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Los hechos ocurrieron el 23 de enero de 2025, cuando un sicario atacó a 'La Diabla' con disparos en inmediaciones de un hotel en Laureles. De acuerdo con la investigación, los hermanos Morgado Herrera no fueron los autores materiales del crimen, pero sí cumplieron funciones clave para facilitar la ejecución del homicidio.

Últimas Noticias

  1. Llaman a juicio a Juan Carlos Suárez y Ricardo González por homicidio de Jaime Esteban Moreno
    Llaman a juicio a Juan Carlos Suárez y Ricardo González por homicidio de Jaime Esteban Moreno.
    Archivo particular
    JUDICIAL

    Llaman a juicio a Juan Carlos Suárez y Ricardo González por homicidio de Jaime Esteban Moreno

  2. Colegio donde estudiaba Valeria Afanador.
    Colegio donde estudiaba Valeria Afanador.
    Gimnasio Campestre Los Laureles / Suministrada
    JUDICIAL

    Familia de Valeria Afanador pide imputar cargos contra rectora y dos docentes de colegio en Cajicá

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Según la Fiscalía, se encargaron de comprar una motocicleta en el centro de Medellín, la cual se utilizó para trasladar al hombre que disparó contra la mujer y, posteriormente, para facilitar su escape.

El vehículo fue hallado por las autoridades a pocas cuadras del lugar del ataque, lo que permitió establecer su relación con el hecho. La investigación señaló que, tras el crimen, los hermanos huyeron a Barranquilla, en el departamento del Atlántico, donde fueron capturados en febrero de 2025 por la Policía Nacional.

Hermanos que participaron en crimen de La Diabla aceptaron cargos

En el proceso judicial, los dos hermanos aceptaron los cargos imputados en su contra mediante un preacuerdo, por lo que no se llevó a cabo un juicio completo. El juez valoró los elementos probatorios y la colaboración de los acusados para decidir las penas: 19 años de prisión para José Gregorio y 15 años para Estarlin Oswaldo. Ambos fueron condenados por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, partes o municiones.

Publicidad

Publicidad

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Medellín

Fiscalía General de la Nación

Publicidad

Publicidad

Publicidad