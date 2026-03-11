Lo que encontró policía en supuesto accidente planeado por Fernando Silva para ocultar doble crimen

Se conocieron nuevos detalles del caso donde Hugo Fernando Silva habría simulado un accidente de tránsito para ocultar el asesinato de su excompañera sentimental y su hijo, un bebé de tan solo 10 meses de vida. Un policía que atendió el supuesto accidente habló con Noticias Caracol sobre qué fue lo que se encontró en el lugar.



La primera imagen que encontraron los uniformados de la Policía de Tránsito de Bogotá al llegar al barrio Bosque Popular, localidad de Kennedy, sobre las 3:40 de la mañana, fue un vehículo chocado contra un árbol y encima de un separador.



Mujer que habría sido asesinada no sabría manejar, según investigaciones

Al realizar la inspección al carro, uno de los policías de Tránsito que atendió la situación le contó a Noticias Caracol que inicialmente encontró características que no apuntaban a un accidente. Por ejemplo, aseguró el agente, apareció una mujer muerta con una herida profunda en el cuello y curiosamente sentada en el puesto del conductor.

Lo que el policía de Tránsito pudo notar de inmediato fue que la mujer muerta en la silla del conductor no tenía licencia de conducción y, al parecer, no sabía conducir.



Lo que Fernando Silva les habría dicho a los policías que atendieron el supuesto accidente

En las sillas de atrás del cerro, como aparentes pasajeros, dijo el policía, estaba un bebé muerto, con aparentes evidencias de asfixia, y a su lado un hombre que sobrevivió al choque y que les aseguró a los policías que se encontraba herido, producto del aparente accidente. Este hombre, presuntamente, era Fernando Silva.

Los uniformados trasladaron al hombre herido hasta un centro asistencial y mientras tanto el uniformado que habló con Noticias Caracol contó que durante la inspección del vehículo se encontraron con un arma cortopunzante con rastros de sangre, la cual estaba oculta en la guantera del carro y que se convierte en una de las pruebas con la que cuentan los investigadores y que indicaría que el bebé de 10 meses y la mujer fueron asesinados previo al accidente, al parecer, por parte de Fernando Silva.



Así Fernando Silva habría intentado ocultar crimen de su familia

Después de terminar con la vida de su hijo y su expareja, de acuerdo con las investigaciones, Silva habría intentado borrar los rastros del crimen y estrelló el carro contra un árbol, buscando que todo pareciera un trágico accidente. El fiscal del caso señaló que Silva “en una bolsa sacó los elementos que utilizó para limpiar el interior de vehículo, deshaciéndose inmediatamente de los mismos”. También sostuvo el fiscal que el señalado “para lacerar directamente la arteria carótida izquierda, limpia el interior del vehículo, utilizando luz para verificar que la sangre que ahí reposaba desapareciera por completo”.



Sin embargo, las autoridades encontraron inconsistencias en la escena del presunto accidente. La ubicación del cuerpo no correspondía con la hipótesis inicial y un detalle resultó determinante: la mujer no sabía conducir. “Recordemos que, para ese escenario, ese momento y justo ese instante, ya había perdido la vida (la mujer). Esto quiere decir que los muertos no conducen; lo digo con mucho respeto”, afirmó el fiscal.



A pesar de las pruebas que pesan en su contra, el señalado asesino no aceptó los delitos de homicidio y feminicidio, las dos conductas agravadas; además de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Sin embargo, un juez de control de garantías lo envió a la cárcel mientras se esclarecen los hechos y se determina la responsabilidad de Fernando Silva en estos hechos.

Las autoridades revelaron que el año 2025, entre los meses de enero y febrero, se registraron 32 feminicidios en Colombia, mientras que solo en el mes de febrero del año 2026 se han reportado 17.

La mayoría de los feminicidios que han sido reportados por las autoridades fueron en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Córdoba, Cesar y la ciudad de Bogotá.

