Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Condenan a hermano de Álvaro Uribe por homicidio agravado y concierto para delinquir

Condenan a hermano de Álvaro Uribe por homicidio agravado y concierto para delinquir

Santiago Uribe fue condenado por el Tribunal Superior de Antioquia a 28 años y cuatro meses de cárcel. El expresidente Álvaro Uribe reaccionó.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 25 de nov, 2025
Santiago Uribe y Álvaro Uribe.
