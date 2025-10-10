Corte Suprema confirma llamado a juicio de Iván Name y Andrés Calle por caso UNGRD

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia negó el recurso de reposición en la investigación contra los expresidentes de Senado y Cámara, Iván Leonidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas, detenidos e investigados por el escándalo de corrupción de la UNGRD.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

“Con la decisión queda en firme el llamado a juicio contra Name Vásquez y Calle Aguas por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros”, precisó el alto tribunal, quien informó que el expediente del caso será entregado a la Sala Especial de Primera Instancia.

Según el comunicado enviado por la Corte Suprema, “en una decisión previa la Sala negó el recurso en el que la defensa de Calle Aguas solicitó la libertad al considerar que la calificación del proceso se dio cumpliendo los tiempos establecidos en la normatividad”.



Añade que “la investigación está relacionada con presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en las que habrían intervenido Name Vásquez y Calle Aguas como presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes para la época de los hechos”.

Publicidad

Noticia en desarrollo.