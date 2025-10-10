En vivo
Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Corte Suprema confirma llamado a juicio de Iván Name y Andrés Calle por caso UNGRD

Corte Suprema confirma llamado a juicio de Iván Name y Andrés Calle por caso UNGRD

Los expresidentes de Senado y Cámara, presos en la cárcel La Picota de Bogotá, deben responder por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 10 de oct, 2025
name calle capturados
En el caso de Iván Name y Andrés Calle se aplicará la figura de silla vacía en el Congreso -
Noticias Caracol/Colprensa

