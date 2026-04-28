¿Cuántas personas fueron capturadas tras allanamiento de Fiscalía en tiendas Lili Pink?

La Fiscalía General de la Nación ocupó 405 tiendas de la marca de ropa interior femenina Lili Pink con fines de extinción de dominio. El ente investigador señala que detrás de esta empresa dedicada a la venta de lencería se escondía presuntamente un entramado dedicado al lavado de activos y el contrabando.



¿Por qué allanaron tiendas Lili Pink?

Bodegas repletas de mercancía empacadas en cientos de cajas fueron allanadas por uniformados del CT y de la Fiscalía. La razón, según el ente investigador, corresponde a una investigación de años que habría puesto al descubierto una organización delictiva con un supuesto entramado estructurado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, mediante la cual presuntamente ingresaba al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos que eran distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a la operación.

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“Una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales ha documentado, entre otras conductas delictivas, el lavado de activos en cuantía de 730.000 millones de pesos, enriquecimiento ilícito de particulares por más de 430.000 millones de pesos”, informó Leonardo Quevedo Castillo, directorespecializado contra los delitos fiscales.

Según la Fiscalía, el posible contrabando superaría los 75,000 millones de pesos. La megaoperación de la Fiscalía se realizó en 25 departamentos y 52 municipios a nivel nacional.



Las propiedades de Lili Pink que están en poder de la Fiscalía

“Un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 405 locales comerciales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad, los cuales serán objeto de avalúo. Las propiedades y demás activos afectados continuarán cumpliendo y desarrollando su objeto social mientras avanza el trámite de extinción del derecho de dominio ante los jueces de la especialidad”, dijo Juan Felipe Cárdenas, director especializado de extinción del derecho de dominio.



En medio de las diligencias fue capturada una persona. Sin embargo, la Fiscalía advirtió que tiene siete órdenes pendientes a efectuar en las próximas horas.



“De igual manera, obtuvo ante un juez con función de control de garantías de la ciudad de Bogotá varias órdenes de captura con fines de imputación y solicitud de medidas de aseguramiento, las cuales se encuentran en proceso de materialización y judicialización”, sostuvo Leonardo Quevedo.

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Entre los vinculados estarían, al parecer, funcionarios de la Dian. La Fiscalía buscará imputar a este caso los delitos de lavado de activos, contrabando, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.

El ente acusador dijo que por ahora la prestación del servicio y el trabajo de sus empleados continuará de manera rutinaria. Según la Superintendencia de Sociedades, Lili Pink aparece como la empresa número 528 entre las 10.000 más grandes del país, con utilidades a 2024 de 10.000 millones de pesos y una generación de 3.000 empleos directos solo en Colombia.



¿Qué dijo Lili Pink sobre allanamiento de Fiscalía?

La compañía de ropa interior femenina se refirió al allanamiento mediante un comunicado oficial en el que señaló: “Como es de conocimiento público, la compañía actualmente atiende un proceso administrativo ante entidades legales y regulatorias, el cual está siendo gestionado de manera directa y responsable por nuestro equipo. Como parte de este proceso, se han adelantado algunas actuaciones formales por parte de las autoridades".

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En el mismo pronunciamiento, Lili Pink indicó que “estamos trabajando de manera coordinada con los asesores legales y las entidades correspondientes, asegurando el adecuado manejo de la situación dentro del marco legal”.

Asimismo, dirigió un mensaje a las entidades encargadas del procedimiento: “A las autoridades competentes, Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), les hacemos un llamado a proteger la marca colombiana que, durante más de 20 años, se ha consolidado como referente nacional e internacional, generando miles de empleos directos e indirectos. Es fundamental salvaguardar ese legado y garantizar la estabilidad laboral de nuestros colaboradores, mientras avanzamos con responsabilidad en las instancias legales necesarias para recuperar su manejo. Reiteramos nuestro compromiso con todos nuestros colaboradores, clientes, aliados estratégicos y agradecemos su confianza y acompañamiento".

Por último, la empresa afirmó que “cualquier información relevante será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales. Quedamos atentos a cualquier inquietud”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

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ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE TATIANA SANABRIA, PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL