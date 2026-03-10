Juliana Guerrero no asistió a audiencia de imputación por títulos falsos: ¿cuál fue la razón?

Juliana Guerrero no asistió a la audiencia de imputación de cargos por los títulos falsos que habrían sido emitidos por la Fundación San José. La Fiscalía General de la Nación había reprogramado la reunión para este 10 de marzo. Esta no es la primera vez que Guerrero se ausenta a esta clase de diligencias. La fecha original en la que se llevaría a cabo esta audiencia era el día 27 de febrero, pero la citación fue aplazada.

Quien si se conectó a la reunión, instalada sobre las 10:20 de la mañana de manera virtual, fue el señor Luis Carlos Gutiérrez, quien fungió como secretario general de la Fundación Universitaria San José. El señalado se conectó a la diligencia al igual que su abogado. A pesar de esto, la fiscal encargada del caso decidió que es mejor que se le imputen a ambos señalados los cargos de forma simultánea.

Una juez penal municipal con función de control de garantías del Complejo Judicial de Paloquemao reveló que Guerrero envió un correo dirigido a la Fiscalía General de la Nación donde solicita el aplazamiento de la diligencia, ya que no ha podido encontrar ni concretar un abogado que sea de su plena confianza y pueda representarla en este lío judicial en el qu ese ha visto envuelta después de aspirar a ser viceministra de Juventud.



NOTICIA EN DESARROLLO