El cantante Churo Díaz rompe el silencio tras proceso por presunto abuso sexual a una menor

El cantante vallenato Jorge Iván Díaz Lafaurie, conocido artísticamente como 'Churo' Díaz, habló por primera vez sobre el proceso judicial que enfrenta por un presunto caso de abuso sexual contra una menor de 14 años y aseguró que no cederá a supuestas presiones económicas, al tiempo que insistió en que será la justicia la que determine lo ocurrido.

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Las declaraciones fueron entregadas durante una presentación realizada la noche del viernes 17 de julio, pocos días antes de la audiencia en la que la Fiscalía le imputará cargos y, al parecer, solicitará medida de aseguramiento. El juez que determinará si conceder esta petición es uno del Juzgado Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Valledupar.

¿Qué dijo el Churo Díaz sobre el caso?

Desde la tarima, el artista envió un mensaje a sus seguidores y afirmó: "No me voy a dejar extorsionar, ni me voy a dejar estafar", expresó ante el público. También pidió calma a quienes apoyan su carrera y manifestó que mantiene la confianza en el proceso que se adelanta en su contra. "Lo que está pasando va a pasar y tenía que pasar porque Dios lo quiere así. Estén tranquilos, hay Churismo para mucho rato", afirmó.



"Gracias a Dios y a la justicia colombiana, porque esto lo define la justicia, no la boca del pueblo ni de la gente", sostuvo, mientras espera que la rama judicial determine lo que vendrá en el caso.

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El cantante también lanzó duras acusaciones contra la persona que, según él, estaría detrás del caso, aunque no la identificó. "No hay plata. Si quiere plata, póngase a trabajar, compre una carretilla y venda plátano y aguacate (...) aquí el delincuente es otro. Fueron 500 personas que estafó y robó, yo no".

La investigación está relacionada con una denuncia por un presunto abuso sexual que, de acuerdo con la Fiscalía, habría ocurrido en 2014, cuando la menor presuntamente se encontraba bajo el cuidado del artista.

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La audiencia de la próxima semana corresponde a una etapa inicial del proceso penal. En ella, la Fiscalía expondrá los elementos de prueba que sustentan la investigación y un juez decidirá sobre la solicitud de medida de aseguramiento. Hasta el momento, Churo Díaz no ha sido condenado por estos hechos y continúa amparado por la presunción de inocencia.

María Paula Rodríguez Rozo

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