Caso Yulixa Toloza: llaman a juicio a señalados de muerte de mujer luego de procedimiento estético

La justicia colombiana parece estar avanzando en el caso de Yulixa Toloza, mujer que falleció luego de un procedimiento estético en el sur de Bogotá y cuyo cuerpo fue hallado en el municipio de Apulo, departamento de Cundinamarca. Este viernes se conoció que la Fiscalía General de la Nación llamó a juicio a dos de los implicados en la muerte de la mujer.

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Los dos implicados llamados a juicio son Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado, quienes habrían hecho parte en actos ilícitos relacionados con la muerte Toloza y la posterior desaparición de su cuerpo. Fuentes de la Fiscalía indicaron que estos dos hombres serán acusadas formalmente por los delitos de favorecimiento agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Los elementos materiales probatorios llevan a las implicación de Hernández Morales y Sequera Delgado en la desaparición del vehículo usado para trasladar y abandonar el cuerpo de Yulixa Toloza tras su muerte. En Venezuela se encuentran María Fernanda Delgado, la dueña del centro donde se le hizo el procedimiento estético a Toloza, y Edison Torres y Eduardo Ramos, quienes también están relacionados con el caso.



¿Qué decía informe de necropsia de Yulixa Toloza?

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reveló el informe de necropsia de Yulixa Toloza, mujer que apareció muerta en el municipio de Apulo, departamento de Cundinamarca, luego de ser sometida a un procedimiento estético en el sur de Bogotá y desaparecer. La entidad forense dio a conocer los hallazgos en el cadáver de la mujer.



"El cuerpo presentó fracturas en los arcos costales", se lee en el informe sobre la fractura en las costillas de ambos lados, "lo que indica un trauma contundente severo". Asimismo, dieron a conocer que en el cuerpo de Yulixa hallaron varias heridas por "arma blanca". Medicina Legal indicó que encontraron 11 heridas causadas por elementos cortopunzantes, cuatro en la parte frontal (torax y andomen) y siete en la región posterior.



En el documento de Medicina Legal se lee el análisis y la opinión de los médicos que trabajaron en la necropsia. De acuerdo con los datos, los expertos indican que la causa de la muerte se dio por "procedimiento de succión adiposa en abdomen y dorso" y que la muerte sería catalogada como "violenta-homicidio". "Los hallazgos de necropsia permiten determinar una disección hemorrágica encontrada en la zona abdominal anterior y en dorso desde el cuello hasta región glútea, debido a un procedimiento de succión de tejido graso del tejido celular subcutáneo, complicada con un embolismo graso a pulmón e insuficiencia respiratoria aguda secundaria y anemia aguda", se lee en el documento.

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