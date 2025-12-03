El extraño caso de la muerte de Liliana Cruz en Boyacá y qué tendría que ver comandante de Policía

Liliana Cruz tenía 25 años y era trabajadora social en Chiscas, Boyacá. Su feminicidio ha estado envuelto entre preguntas y contradicciones que tienen a su familia sumida en la angustia mientras exigen que se aclare lo que realmente pasó.



“Liliana era un ser humano lleno de amor. Tenía tanto amor que sé que faltó darnos mucho más amor. Ella era una persona que le fascinaba el contexto familiar, que le encantaba estar en familia y con amigos”, dijo en Noticias Caracol Ingrid Buitrago, mamá de la víctima.



Comandante señalado por muerte de Liliana Cruz habría cambiado versión

La muerte de Liliana se dio por un impacto de bala de fusil que recibió en la cabeza el pasado 19 de noviembre. Su pareja sentimental, el subteniente Hamilton Ruiz, quien era comandante de la Policía del municipio, es señalado de disparar el arma, según él, de forma accidental.

Sin embargo, inicialmente el hombre habría dicho a sus subalternos, quienes atendieron el caso, que manejaran otra versión. Así lo demuestran interrogatorios en poder de Noticias Caracol y la Fiscalía General de la Nación: “En ese momento me dijo a mí y a mi esposo qué debíamos decir o manejar la versión que había sido un francotirador que había disparado detrás del coliseo. Nos decía muy insistentemente que debíamos decir eso. Mi esposo le dijo a mi subteniente Ruiz que eso era ilógico, que cómo iba a decir eso”.

Pero después fue su representante legal quien dijo que había sido un accidente, que el arma presuntamente se había accionado por error. “Al principio hubo sí una versión, pero fue derivada de un hostigamiento que estaban haciendo en un municipio vecino que era el municipio del Espino, Boyacá. Sin embargo, a primera hora fue que surgió la verdad sobre la ocurrencia de los hechos o la versión que se ha estado dando por las autoridades”, manifestó Diego Cocunubo, abogado del policía.



Lo que autoridades hallaron en el cuerpo de Liliana Cruz

Para la representación de la víctima, la versión genera dudas, pues la inspección técnica cadáver mostró que además del impacto de bala, el cuerpo de Liliana presentaba golpes. “Si lo que se trató fue de un accidente y fue un disparo que se dio sin que nadie accionara el fusil, ¿por qué tenía estos hematomas?, ¿por qué tenía estos golpes en su abdomen y cerca de su espalda?”, sostuvo Saúl León, abogado de la familia de Liliana.



Para la familia, la pérdida de Liliana es insoportable. “Ella conmigo era demasiado hermosa. Ella me amaba. Ella no hallaba qué hacer conmigo. Ella me quería muchísimo. Me decía, ‘mamá, si yo estoy contigo, todo me sale bien, mamá’, dijo Ingrid Buitrago. El abogado, por su parte, indicó que, “por supuesto, hacemos el llamado a la señora fiscal general para que priorice este caso y se investigue con enfoque de género. No se trató de un accidente. Consideramos que presuntamente se consolidó un feminicidio agravado y hoy el presunto responsable está en total y absoluta libertad”.



El audio de Liliana Cruz que investigan autoridades

Para la familia también es importante que se aclare por qué hubo distintas versiones del hecho. Además, manifiestan que la joven días antes de su asesinato les había comentado su interés de separarse. Un audio del pasado 12 de noviembre les retumba la mente: “Yo estoy cansada. Yo mañana voy a hablar bien con la jefe Diana a ver qué me dice ahorita ya de este final de año. Voy a hablar con ella. Si en 15 días puedo sacar avance, todo lo que hace falta, lo hago y me vengo. Yo le dije, ‘papi, Hamilton y yo venimos peleando mucho hace rato’. Iba a empezar a llorar y mi papá me dijo que ‘tranquila, que Hamilton, qué partidazo, qué hombre tan espectacular’. Pero nadie ve las cosas que él también hace aquí entre los dos”.



Según el abogado del policía, entre la pareja “nunca hubo problemas. No existen antecedentes de comisaría, de defensoría de familia, de alguna autoridad administrativa o judicial”.

