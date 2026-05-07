Este es el delito por el que capturaron al alcalde de Villa de Leyva, Víctor Gamboa

Víctor Gamboa, alcalde del municipio de Villa de Leyva, en el departamento de Boyacá, fue capturado por agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación mientras se dirigía a su despacho, durante la mañana de este jueves 7 de mayo. Gamboa ya había sido imputado por corrupción en un contrato. Sin embargo, en esta ocasión, lo señalan de un delito distinto.

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Los delitos por los que capturaron a Gamboa, según la Fiscalía, son concusión y prevaricato por acción. Según señala el artículo 404 del Código Penal Colombiano, la concusión se presenta cuando un servidor público abusa de su cargo para constreñir o inducir a alguien "a dar o prometer dinero o cualquier otra utilidad" indebidos para él mismo o para un tercero.

El ente acusador determinó que Gamboa habría realizado exigencias ilícitas para facilitar la expedición de una licencia de construcción. Según los elementos materiales probatorios, el mandatario habría sostenido reuniones presenciales y varias conversaciones por mensajería de texto y de voz con la representante legal de empresa de inversiones.



En estas comunicaciones, al parecer, inicialmente le pidió contratar a una persona conocida, luego aumentarle el suelto y finalmente le solicitó dinero. Todo esto tendría como propósito favorecerla con el permiso que requería para avanzar en un proyecto urbanístico. Noticias Caracol logró establecer que el funcionario habría realizado una exigencia económica correspondiente al 20% del valor de una licencia de urbanismo y/o construcción, es decir, un monto de 480 millones de pesos aproximadamente.



El otro caso por el que es investigado Víctor Gamboa

En enero de este año, a Gamboa ya lo habían imputado también corrupción, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y violación del régimen constitucional o legal de inhabilidades e incompatibilidades. De acuerdo con la Fiscalía, el mandatario local habría incurrido en las referidas conductas luego de suscribir un contrato de prestación de servicios con Javier Alexánder Múnevar González, para que se desempeñara como supervisor de maquinaria amarilla para el ente territorial.



El material probatorio aportado evidenció que Múnevar tiene vínculos familiares con la secretaria de Desarrollo Social de Villa de Leyva, Ángela Johana Múnevar González, pues son hermanos. El ente acusador indicó que en este proceso no se tuvieron en cuenta los principios de planeación y selección objetiva. La cuestionada firma se llevó a cabo el 6 de febrero de 2024.

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Además, se pudo verificar que los estudios previos a la referida contratación fueron elaborados a partir de la propuesta que el propio contratista presentó, pues habrían sido conocidos por la administración con dos días de antelación. Esto evidenciaría que no existió la evaluación independiente y comparativa exigida por la ley. Gamboa Chaparro negó su responsabilidad frente a los delitos que le fueron atribuidos.

LAURA VALENTINA MERCADO

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