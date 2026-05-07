Alcalde de Villa de Leyva fue capturado por el CTI de la Fiscalía: esto se sabe

El alcalde de Villa de Leyva, Víctor Gamboa, fue detenido en la mañana de este jueves por el CTI de la Fiscalía General de la Nación. El funcionario enfrenta señalamientos por corrupción; sin embargo, aún no se ha confirmado que este sea el motivo de la captura. En enero de este año, se le imputaron los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y violación del régimen constitucional o legal de inhabilidades e incompatibilidades.

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