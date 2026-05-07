En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE
MATEO PÉREZ
JURADOS DE VOTACION
HANTAVIRUS
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Alcalde de Villa de Leyva fue capturado por el CTI de la Fiscalía: esto se sabe

Alcalde de Villa de Leyva fue capturado por el CTI de la Fiscalía: esto se sabe

Víctor Gamboa fue imputado por corrupción, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y violación del régimen constitucional o legal de inhabilidades e incompatibilidades.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 7 de may, 2026
Comparta en:
Alcalde de Villa de Leyva fue capturado por el CTI de la Fiscalía
Alcalde de Villa de Leyva fue capturado por el CTI de la Fiscalía.
Página web de Alcaldía de Villa de Leyva

El alcalde de Villa de Leyva, Víctor Gamboa, fue detenido en la mañana de este jueves por el CTI de la Fiscalía General de la Nación. El funcionario enfrenta señalamientos por corrupción; sin embargo, aún no se ha confirmado que este sea el motivo de la captura. En enero de este año, se le imputaron los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y violación del régimen constitucional o legal de inhabilidades e incompatibilidades.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Noticia en desarrollo...

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Municipio de Villa de Leyva

Fiscalía General de la Nación

Publicidad

Publicidad

Publicidad