Esto dijo Juan de Bedout sobre Zulma Guzmán, señalada de envenenar a niñas con talio: "Un error"

Noticias Caracol conoció dos declaraciones entregadas por Juan de Bedout a la Fiscalía General de la Nación. El economista entregó detalles de lo que ha sido el capítulo por envenenamiento con talio de su esposa y luego de su hija menor de edad, en abril del año pasado, e igualmente de lo que fue su relación extramatrimonial con Zulma Guzmán, principal sospechosa del crimen.

En su relato, el hombre de 54 años señala que conoció a Zulma Guzmán desde muy joven porque estudiaron en la misma universidad y tenían amigos en común. Sin embargo, nunca hubo acercamientos hasta 2015, cuando inició su relación extramatrimonial, la cual, según él duró entre 3 y 6 meses y fue un "error".

"Yo diría que entre tres y seis meses, porque después lo que había era como llamadas y encuentros ocasionales para almorzar o comer, pero ya no teníamos una relación. Ella seguía insistiendo en que tuviéramos algo, pero nunca en el sentido que yo no tuviera mi familia o me fuera de la casa. Pero la verdad es que yo ya no quería seguir con ella. Sin embargo, mi rechazo fue porque no quería que nadie se enterara de la relación que yo tuve con ella. Para mí siempre fue un error y yo no quería continuarlo", indicó el empresario ante el ente acusador.



Luego, según cuenta Bedout, con el fallecimiento de su esposa reapareció Zulma Guzmán con detalles y tratando de acercarse nuevamente a él: "Cuando murió mi esposa, ella comenzó a darme regalos, libros de autoayuda, cuadros, de todo. Ella trataba de comunicarse conmigo a través de amigos, pero yo le decía que no la pusieran en contacto conmigo. Ella decía que por qué no la llamaba más, que porque no nos veíamos, que nosotros pasábamos rico, que yo le decía que me gustaba. Yo le decía que todo eso era cierto, pero yo no quería (…) Zulma me llama cuando muere Alicia y trata como de acercarse de nuevo, pero yo cuando la veía y lo que recordaba era lo que había cometido un error y no quería seguirlo haciendo".



El economista contó que trató de finalizar esta relación de manera cordial, y que por un tiempo Zulma Guzmán no volvió a aparecer en su vida. Sin embargo, es esa misma declaración describe lo que fue un encuentro con la empresaria en un reconocido restaurante de Bogotá, cuando el departía con su actual novia.



"Ella estaba aquí en agosto y fue cuando ella me vio con Pilar, mi novia actual y me escribió el mensaje. Zulma estaba con un tipo en una mesa en Crepes & Wafles y fue cuando me escribió al WhatsApp el mensaje de: “En serio. Cualquier gurre, pero yo no. Qué tamaño de imbécil”. Yo le dije a ella mil veces que no quería nada con ella, la última vez le dije que me dejara en paz, que ya no más. Nos dimos un abrazo y chao. Ella no mostró rabia, estaba un poco resignada, me imagino que algo triste pero algo normal. Eso debió ser como en el 2022 o 2023, no lo tengo tan claro".

El empresario también relató que Zulma Guzmán nunca tuvo contacto con su esposa o sus hijos. Sin embargo, relató que, al parecer, alguna vez la mujer sí estuvo en un encuentro en su casa. "Creo que alguna vez estuvo en mi casa en un cóctel o alguna vaina así de ese estilo, o tal vez cuando la casa estaba en obra que yo estaba remodelando y ella fue a ver una vaina que quería para la casa de ella", mencionó.

Y cuando se le preguntó en qué concepto tenía a la empresaria, esta fue su respuesta: "Es una mujer de un carácter muy fuerte, muy bien educada, tiene una maestría, ha viajado mucho; no es una mujer tradicional, solo sale a la calle con unos sombreros grandes; es una vieja pila, echada para adelante, un poco loca o fuera del molde, digamos; ella me decía que tenía novio; sé que conocíamos gente en común, pero yo nunca hice plan con ellos; nunca salimos en grupo con otras personas".

Esta semana, el economista Juan de Bedout tuvo una nueva declaración ante los fiscales investigadores para ampliar su versión sobre lo ocurrido... Entretanto, la fiscalía trata de agilizar el proceso de extradición de Zulma Guzmán y se sabe que un grupo de fiscales e investigadores viajarían en los próximos días a Londres (Ingletarra) para interrogarla nuevamente por estos hechos.

*Con reportería de Catalina Vargas, de Noticias Caracol

