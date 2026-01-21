Familia de Valeria Afanador pide imputar cargos contra rectora y dos docentes del colegio en Cajicá

Julián Quintana, abogado de la familia de Valeria Afanador, la menor de 10 años que fue hallada muerta en el río Frío de Cajicá el pasado 19 de agosto de 2025, radicó una solicitud ante la Fiscalía General de la Nación para que se le imputen cargos a la rectora y a dos docentes del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, donde fue vista por última vez la niña antes de que se reportara su desaparación.

Quintana argumentó que la menor el pasado 12 de agosto, día en que los familiares de Valeria perdieron el rastro de la menor, ella "se encontraba en un entorno cerrado y bajo responsabilidad directa del establecimiento educativo, lo cual impone un deber reforzado de vigilancia y custodia a todos los docentes que se encontraban en servicio ese día. No se trata de una desaparición en espacio público abierto, sino de una ruptura del deber institucional de protección".

Cabe resaltar que en cámaras de seguridad del colegio quedó registrado cómo la niña jugó durante varios minutos con un baló y luego se acercó a la cerca que divide la institución con el río. En la investigación se determinó que atravesó la barrera varias veces, hasta que finalmente nunca regresó. Los docentes que estaban a cargo de vigilarla fueron llamados a dar declaraciones antes la Fiscalía General de la Nación.



La directora del curso de la menor, en indagaciones internas de la institución educativa, intentó hacer que Valeria tomara las onces, pero la niña corrió hacia el salón de deportes para sacar un balón, una práctica que, según aseguró, era habitual en ella. Indicó que en su actividad de vigilancia, a las 10:25 de la mañana del día de la desaparición, no registró a Valeria y que solo se enteró de lo sucedido tiempo después del descanso de los niños.



Por otro lado, el profesor de educación física fue la persona que le entregó el balón a Valeria y quien habría sido el último docente que habló con la niña antes de desaparecer misteriosamente. Dentro de la investigación de la Fiscalía también se evidenció un chat que tuvieron los docentes al notar la ausencia de Valeria:



Profesora 1: “Buen día. ¿Alguien ha visto a Valeria Afanador? Los niños están corriendo buscándola y dicen que no aparece por ningún lado”.

Profesora 2: “Normalmente se va al salón donde Mr. Diego tiene los materiales”.

Profesora 3: “No aparece”.

Profesora 4: “Ella no llegó a clase de sount art… ¿Estará cerca del salón de música?”.

Profesora 5: “En los edificios no está y preescolar tampoco”.

Una de las docentes relató que, hacia el mediodía del 12 de agosto, se activó una alarma de evacuación en el colegio, momento en el que estudiantes y profesores comenzaron a buscar a Valeria Afanador. La búsqueda se intensificó progresivamente y, a las 12:50 p.m., se realizó una llamada a la madre de la menor para informarle sobre su desaparición. A las dos de la tarde llegaron los Bomberos de Cudinamarca al lugar para iniciar la búsqueda en el río Frío, donde días después se registró el hallazgo que estremeció al país.



La petición que hace la familia de Valeria Afanador

Ahora bien, el abogado indicó en la petición que le solicitan a la Fiscalía que proceda de manera pronta y oportuna a la formulación de imputación de cargos contra:



Sonia Ochoa Ochoa, en su condición de rectora

Emely Viviana Fuentes Hernández, en su condición de docente

Diego Orlando Pinzón Perilla, en su condición de docente

El abogado Quinatana reiteró que estas personas podrían ser acusadas "en calidad de garantes que omitieron actuar frente a un riesgo evidente, permitiendo la materialización del resultado que culminó con la muerte de la menor Valeria Afanador Cárdenas. La imputación en este momento procesal no resulta prematura, sino jurídicamente procedente, probatoriamente respaldada y constitucionalmente exigible".

