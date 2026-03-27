Fiscalía contempla reactivar orden de captura contra alias Calarcá tras lo hallado en dispositivos

Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación, habló con Ricardo Ospina, director del sistema informativo de Blu Radio, sobre la reactivación de la orden de captura contra alias Calarcá, líder de una de las facciones de las disidencias de las Farc con quien el Gobierno nacional adelanta diálogos.

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La funcionaria reveló que se contempla volver a emitir una orden contra el criminal tras lo revelado, en noviembre de 2025, por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, que evidenciaría nexos del grupo ilegal con el general Juan Miguel Huertas y con el director de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia Wilmar Mejía. (Lea también: Los archivos secretos de alias Calarcá)



¿Cuándo se emitiría la nueva orden de captura contra alias Calarcá?

La fiscal Camargo dijo que, tras ese informe periodístico, “hicimos el rastreo, como tuvimos ocasión de mencionarlo, y encontramos que había unos dispositivos que se habían aprehendido en ese famoso retén donde estaba alias Calarcá y donde estaban integrantes de su grupo armado, que hacían parte algunos de la mesa de negociación y otros que no hacían parte de esa mesa”.

“Como yo lo anuncié en ese momento que fue en noviembre, publicada esa información decidimos buscar dónde estaban esos dispositivos y los encontramos aún en la Dijín, no habían sido entregados a la Fiscalía. Ahí se había presentado un tema y era que había habido… digamos no demora, sino que había llevado bastante tiempo extraer la información de esos dispositivos; eran teléfonos, memorias, computadores que se aprehendieron ahí en ese momento y no teníamos toda la información completa. La decisión que se tomó en ese momento, noviembre del año pasado, fue hacer una un reexamen de todos esos dispositivos electrónicos y se volvió a hacer no solo el proceso de extracción, sino también el proceso de análisis”.



Lo que reveló esa extracción fue “una serie de conversaciones que dentro de ese informe se mencionan como de alias Calarcá, que corresponden en realidad a dos de sus lugartenientes y no propiamente a Calarcá. Pero en cambio sí encontramos otra serie de información, que haciendo cruces entre conversaciones y haciendo un buen ejercicio de análisis sí podemos ubicar como de alias Calarcá, donde hay evidencia cierta de la comisión de delitos muy graves después de haber sido nombrado vocero en esa mesa de negociación, lo cual desdice del compromiso que tienen que tener los voceros frente a la paz”, indicó.



“Encontramos uno que tal vez había mencionado en ese reportaje que tiene que ver con el asesinato de un líder social, y lo que encontramos ahí fue exactamente la conversación escrita que tiene con el chat que tiene con el ejecutor material de ese homicidio y luego la evidencia de que esa muerte por orden de él se habría ejecutado. Es una investigación que está en poder actualmente de la Unidad Especial de Investigación”, añadió.

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Sobre la orden de captura, la fiscal general informó que ha “sostenido al menos dos reuniones con la oficina del consejero comisionado, explicándole la necesidad de que se adopte esa decisión. Igual tendría que extenderse esa misma decisión hacia los integrantes del Frente 33 de las Farc allá del Catatumbo que, como todo el país vio, imputamos por delitos de lesa humanidad, por delitos gravísimos hace poco menos de un mes y que ellos comparecieron desde la selva; tienen suspendidas las órdenes de captura”.

“Creemos que hemos informado de estas de estas situaciones al gobierno porque creemos que siendo el gobierno el que convoca a esos voceros, él sería el llamado a solicitar esas suspensiones, visto que no hay una voluntad de paz. Y estamos en un compás de espera, esperando que el comisionado adopte esa decisión, que de no hacerse la adoptará la Fiscalía por su propia cuenta”, que sería “esta semana”, sostuvo.

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