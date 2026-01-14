Fiscalía logra acuerdo con alias Gabriela, clave en magnicidio de Miguel Uribe: pidió disculpas

La Fiscalía General de la Nación anunció un preacuerdo con Katerine Andrea Martínez, conocida como alias Gabriela o alias Andrea. Ella es señalada como pieza fundamental en la logística del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asesinado el 7 de junio de 2025 en Bogotá. Según la Fiscalía, Martínez aceptó los cargos, lo que le permitió acceder a una reducción de pena.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

La investigación determinó que Katerine fue encargada de recibir y transportar la pistola Glock modificada utilizada en el atentado. En su testimonio ante la Fiscalía, explicó que el arma fue importada y ajustada para disparar en ráfaga, y relató cómo Elder José Arteaga, alias el Costeño, instruyó al sicario menor de edad a disparar directamente a la cabeza del senador. Ese día, en el parque El Golfito, Martínez participó activamente en la entrega del arma, en colaboración con alias el Costeño y el conductor Carlos Eduardo Mora. Tras el ataque, todos se mezclaron con la multitud y abandonaron la escena.



Alias 'Gabriela' fue condenada a 21 años de cárcel

El acuerdo contempla que Martínez pagará una condena de 21 años de cárcel, una rebaja respecto de una condena máxima posible, y cooperará a fondo con la reconstrucción de toda la cadena criminal. Ella aceptó cargos por múltiples delitos: homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte de armas de fuego, y uso de menores en la comisión de delitos. Además, su confesión permitió a la Fiscalía identificar con mayor claridad el funcionamiento de la organización criminal liderada por alias el Costeño, y delimitar responsabilidades dentro del grupo.



Alias Gabriela contó detalles esenciales del plan y su ejecución. Describió cómo el grupo eligió un menor para llevar a cabo el atentado, y cómo se dio la logística del transporte del arma modificada. Relató que "el muchacho estaba muy eufórico, acelerado, como contento. Decía: ‘Lo vamos a hacer real, le voy a pegar, le voy a pegar todos los tiros en la cabeza’". También aportó detalles sobre la coordinación entre los implicados, como la retirada de prendas identificables y el uso de un vehículo para movilizarse discretamente hacia el parque El Golfito.



Katerine Martínez, alias Gabriela, pidió disculpas durante audiencia

Además de aceptar cargos, alias Gabriela ofreció disculpas públicas: "Ofrezco disculpas, disculpas públicas a la familia y a todos los presentes también. Mi error fue muy grande y, aunque mi disculpa también lo es, yo sé que no acude a todo el dolor que sintieron y que sienten los familiares de Miguel, pero con todo el amor y la sinceridad del mundo les pido disculpas a todos porque yo también soy hija y porque también tengo mis familiares y sé que es muy doloroso, pero en el fondo de mi corazón solo Dios sabe que yo nunca quise hacerle daño a Miguel. Sin embargo, mis actos dijeron todo lo contrario, pero en realidad sí siento mucha culpabilidad".



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL