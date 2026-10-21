Eva Ferrer rindió declaración juramentada ante la Fiscalía tras señalamientos contra Alcocer

Tras cuatro citaciones, la exconsejera Eva Ferrer rindió declaración juramentada ante un fiscal anticorrupción en el marco de las actuaciones relacionadas con las acusaciones que hizo contra la exprimera dama Verónica Alcocer. La diligencia se realizó de manera virtual, mientras Ferrer se encontraba en España.



Hasta el momento, según el reporte de Noticias Caracol, no ha entregado elementos materiales probatorios y se prevé que participe en nuevas sesiones para relatar los hechos que ha señalado.

La declaración se produce después de que Ferrer, quien hizo parte del círculo de confianza de Alcocer, concediera una entrevista a la revista Semana en la que formuló señalamientos sobre presuntos hechos de corrupción, manejo irregular de dinero, injerencia en nombramientos públicos y posibles actividades ilícitas relacionadas con personas del entorno de la exprimera dama.

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Las afirmaciones deberán ser examinadas por las autoridades en el marco de las actuaciones correspondientes. Por ahora, de acuerdo con la información disponible, la declaración de Ferrer continuará en varias sesiones, durante las cuales deberá exponer los hechos a los que se ha referido públicamente.



¿Cuáles son las denuncias que ha hecho Eva Ferrer contra Verónica Alcocer?

En la entrevista publicada por Semana el 10 de octubre de 2026, Ferrer señaló a Alcocer como la presunta cabeza de una estructura que, según su versión, habría buscado obtener beneficios económicos y políticos.



Al ser consultada sobre si consideraba que la exprimera dama dirigía una supuesta banda o mafia, Ferrer respondió: “A día de hoy digo que sí. Al principio pensaba que la estaban utilizando. Y hace rato veo que no. Ella sí está cómoda, tiene unos intereses”.



En esa misma conversación, describió el supuesto funcionamiento de la estructura y afirmó: “Ella se ha dedicado a organizarse, siendo ella la cabeza, pero una cabeza no visible, teniendo muchas piezas y haciendo que todo sirva. Todo tiene que funcionar según sus intereses”.

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Entre los señalamientos más graves, la exconsejera mencionó presuntos viajes a Venezuela en los que, según dijo, se habría utilizado el avión oficial asignado a la primera dama para transportar sustancias ilícitas y dinero en efectivo.

Ferrer aseguró que el empresario catalán Manel Grau le habría hablado del traslado de 2,5 millones de dólares. Sobre la supuesta presencia de estupefacientes en esos desplazamientos, manifestó: “Parece que hay fotos de Verónica descendiendo del avión con maletas grises en las que dentro había droga y había movimiento de capital de allá a aquí y de aquí a allá”.

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Presuntos aportes a la campaña y cobros por reuniones

Otro de los asuntos expuestos por Ferrer tiene que ver con supuestos aportes económicos durante la campaña presidencial que, según su versión, no habrían sido reportados ante las autoridades electorales.

La exconsejera mencionó al empresario Euclides Torres y afirmó que habría financiado actividades relacionadas con Alcocer. Sobre el dinero, sostuvo que la entrega se habría realizado en efectivo y que el monto rondaría los 250.000 euros (actualmente serían casi 9 mil millones de pesos colombianos).

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También aseguró que se cobraban sumas de dinero por coordinar reuniones privadas con la entonces primera dama. Al referirse a este punto, dijo: “A mí sí me dijeron. Que cada reunión que le montaba Manel (Grau) valía 50.000 euros”.

Ferrer también señaló una presunta injerencia en nombramientos dentro de entidades públicas. En su relato mencionó a ProColombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la subdirección del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Ecopetrol, el Banco Agrario, la Sociedad Portuaria de Cartagena, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Fondo de Adaptación y el Icetex.

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Al describir el propósito que atribuyó a esas actuaciones, afirmó que se buscaba “colocar cargos, cobrar por cargos”.

Adicionalmente, hizo señalamientos sobre presunto tráfico de armas y lavado de activos en España. En relación con este último asunto, mencionó a Eduardo Ávila. Estas declaraciones también forman parte de las acusaciones que deberán ser contrastadas por las autoridades.

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¿Qué respondió Verónica Alcocer a las acusaciones?

Verónica Alcocer se pronunció sobre la controversia y manifestó su disposición a colaborar con la Fiscalía General de la Nación. En un documento dirigido a la entidad, cuestionó que las afirmaciones de Ferrer se sustentaran, según lo que esta habría manifestado, en información recibida de terceras personas y no en conocimiento directo de los hechos.

“Con ocasión de la entrevista concedida por la señora Eva Ferrer a un medio de comunicación el pasado 9 de octubre, en la que realizó graves afirmaciones mediante las cuales pretende relacionar mi nombre con hechos supuestamente ocurridos en Venezuela, sustentadas, según sus propias manifestaciones, en información recibida de terceras personas y no en su conocimiento directo”, expresó Alcocer en el documento.

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La exprimera dama también se refirió a sus viajes a Venezuela. Indicó que durante su periodo como primera dama estuvo en ese país en dos ocasiones por motivos oficiales: el 31 de enero de 2023 y el 18 de noviembre del mismo año, esta última en compañía del presidente Gustavo Petro.

Alcocer aseguró que cuenta con registros institucionales, agendas oficiales y material audiovisual de acceso público que permitirían verificar las actividades realizadas durante ambos desplazamientos. Asimismo, negó haber realizado otros viajes a Venezuela, incluso a título personal.

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“Tras las declaraciones de Ferrer, Verónica Alcocer añadió que tiene ‘la absoluta tranquilidad’ de que el contraste de estos documentos y registros audiovisuales con los testimonios de quienes participaron en dichas visitas permitirá desvirtuar las afirmaciones divulgadas”, señaló el reporte de Noticias Caracol.

La exprimera dama también solicitó información sobre la posible apertura de una nueva indagación o investigación penal relacionada con las declaraciones de Ferrer, con el propósito de garantizar el ejercicio de sus derechos y atender los requerimientos de las autoridades.

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