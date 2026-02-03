Así fue la extradición de 'Pipe Tuluá', jefe de la banda criminal 'La Inmaculada', a Estados Unidos

Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, quien era un peligroso criminal de la banda 'La Inmaculada' y enfrenta cargos en Estados Unidos relacionados con narcotráfico, fue extraditado a Estados Unidos en la madrugada de este martes 3 de febrero. Marín Silva se fue en una aeronave de la DEA, bajo la custodia de funcionarios de la Policía Nacional de Colombia y alguaciles Marshall de los Estados Unidos.

El operativo inició sobre la media noche desde los calabozos de la Dijin, en la carrera 30 con calle 26, en Bogotá, y luego ingresó al complejo militar de Catam. La extradición se logró gracias a la coordinación entre la Policía Nacional de Colombia, la Fiscalía General de la Nación, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) y el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (U.S Marshals).

"Cumpliendo su orden, presidente @petrogustavo. Alias 'Pipe Tuluá' fue extraditado a los Estados Unidos. El Gobierno Petro rompe el récord histórico con 809 extradiciones: 6,3 % más que Duque y 7,6 % más que el segundo mandato de Uribe. La cooperación judicial internacional no se debilitó: se fortaleció con una política firme contra el crimen organizado", aseguró en su cuenta de X Andrés Idárraga, ministro de Justicia encargado.



Días antes el presidente Gustavo Petro había escrito que autorizaba al ministro (e) a autorizar la extradición, y añadió: "Lo hago por intentar comprar funcionarios públicos con dineros públicos para quedarse. La paz no es una mercancía,la paz es un derecho". Cabe resaltar que el peligroso criminal arribará al país norteamericano casi a la misma hora en la que el mandatario colombiano se reunirá con su homólogo estadounidense Donald Trump.



El prontuario de alias Pipe Tuluá

Marín Silva fue condenado en Colombia a 30 años de prisión, por su responsabilidad en múltiples homicidios en el suroccidente del país y pese a estar privado de la libertad desde 2015, las autoridades establecieron que continuó coordinando actividades criminales, lo que incrementó su nivel de riesgo.



Es señalado como cabecilla de la organización criminal 'La Inmaculada', con vínculos directos con redes de narcotráfico del suroccidente del país, el Clan del Golfo, disidencias de las FARC, y organizaciones internacionales, incluyendo el cartel de Sinaloa, con los cuales coordinaba el envío de cocaína desde Colombia hacia Centroamérica, México y los Estados Unidos.

Asimismo, es identificado como fundador del grupo 'MAGO' (Muerte a Guardianes Opresores), presunto responsable del homicidio de 14 funcionarios del INPEC, y como coordinador del envío de lanchas tipo Go Fast con estupefacientes.

Alias Pipe Tuluá es requerido en Estados Unidos por tres delitos: concierto para distribuir y poseer con intención de distribuir cocaína; concierto para traficar y distribuir cocaína con la intención, a sabiendas y motivos para creer que la cocaína sería importada ilícitamente a los Estados Unidos, y fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína con la intención, a sabiendas y con motivos para creer que la cocaína sería importada ilícitamente a los Estados Unidos.

La custodia permanente por parte de la Dijin de alias Pipe Tuluá correspondió al nivel de riesgo alto (Nivel Uno) y a la necesidad de preservar la seguridad institucional, ciudadana y penitenciaria, por lo que, desde el 4 de junio de 2025, como medida preventiva y de control, este organismo la asumió.

#Atención | En horas de la madrugada fue extraditado a Estados Unidos alias Pipe Tuluá, cabecilla de la banda 'La Inmaculada' y uno de los más peligrosos narcotraficantes del país.



Noticia en desarrollo...

