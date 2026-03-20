Habla familia de Alexis Ospina, hombre que murió quemado en Medellín: señalan a su esposa

El pasado 31 de enero de 2026 se convirtió en una fecha que marcó para siempre a la familia Ospina Piedrahita, luego de conocerse el homicidio del joven de 28 años Alexis Ospina, quien murió quemado al interior de una vivienda del barrio La Milagrosa, Medellín, a la que su esposa, identificada como Laura Sánchez, al parecer, le prendió fuego. Por estos hechos, la mujer involucrada, quien tiene 30 años, fue detenida por las autoridades.



De acuerdo con las investigaciones, Laura Sánchez, después de sostener una discusión con su pareja, presuntamente, le roció gasolina y le prendió fuego. La Fiscalía señaló que las labores de Policía Judicial evidenciaron que la mujer señalada del crimen habría comprado dicho combustible en una estación de servicios cercana, después se dirigió hasta la vivienda donde estaba Alexis y luego de romper una de las ventanas del inmueble, al parecer, le arrojó, el líquido inflamable”.

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La mujer investigada quedó registrada en cámaras de seguridad del sector tanto antes como después del homicidio. La víctima falleció varias horas más tarde debido a la gravedad de las quemaduras, que comprometieron el 70 % de su cuerpo. El 4 de febrero, cuatro días después de ocurrido el crimen, la mujer se presentó ante la Defensoría del Pueblo en Pereira, Risaralda, donde las autoridades hicieron efectiva la orden de captura que pesaba en su contra.

Una fiscal le formuló imputación por los delitos de homicidio e incendio, ambos en su modalidad agravada. La mujer no aceptó los cargos que le señaló el ente investigador, pero un juez le impuso medida de aseguramiento consistente en detención en centro carcelario mientras se esclarecen los hechos y se define su responsabilidad en los hechos.



Así Laura Sánchez habría asesinado a Alexis Ospina, según testigos

En entrevista con el video-podcast Más allá del silencio, los familiares de la víctima, que presenciaron la situación, contaron detalles de lo sucedido.



Esperanza Ríos, vecina de Alexis Ospina, narró que Laura “llegó, comenzó a tratarlo mal y a tocar muy duro la puerta, casi tumbar la puerta, diciéndole que la dejara entrar, que estaban en igual de condiciones, que ella quería entrar, que tenía que estar ahí adentro. Entonces, él le dijo que no, que no le iba a dejar entrar, que se fuera para la casa de la mamá, que después hablaban, que no la iba a dejar entrar. Entonces, ella seguía golpeando la puerta, abriendo y cerrando la ventana durísimo. Decía que la dejara entrar, que ella quería entrar, que ella era la esposa”.



Agregó Esperanza que la víctima le dijo a la esposa que "Sí, sos mi esposa, pero esta es mi casa”. Acto seguido, según la testigo, “ella se enojó más, se sentó en las escaleras viendo el celular; no sé qué estaba haciendo en el celular. Cuando después, al rato, ya vi que la mamá bajó, pero ella ya se había ido. Ella se fue y luego la mamá apareció sola. Entonces, ya después mi hermana salió y ella ya vio cuando ella lanzó la bolsa de gasolina”.



"Le llorábamos para que dejara a esa mujer": tía de Alexis Ospina

Rocío Ospina, tía de Alexis Ospina, contó en el podcast que Laura Sánchez es una persona “agresiva” y le habían recomendado a su sobrino terminar la relación con ella: “Ella era muy avispada. Lo hería y se iba a poner la queja, a buscar por otro lado y era tremenda. Ya se la sabía toda. Le llorábamos para que dejara a esa mujer que no le convenía”.

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Según la tía de Alexis, Laura ya lo tenía amenazado a su sobrino con que le iba a quitar la vida a él y a su hija, quien era producto de otra relación. Dijo Rocío que Laura Sánchez le decía a Alexis que “no te creas que yo te mayo a vos y a la niña”. Agregó que “eso le dio muy duro a él porque él quería mucho a su monita”.

Finalmente, la tía de la víctima puntualizó en que él “era mi bebé. A mí no me tocó verlos pelear. A mí me tocó la herida. Lo recordaré como mi hijo, como un amor, como un hijo que Dios me dio”.



¿Cómo denunciar violencia intrafamiliar?

En Colombia, denunciar la violencia intrafamiliar es un derecho y un deber para proteger la integridad de las personas afectadas. Ante riesgo inmediato, se debe llamar a la línea 123 para atención urgente de la Policía. La denuncia también puede presentarse ante las Comisarías de Familia, donde se dictan medidas de protección, o ante la Fiscalía General de la Nación si los hechos constituyen delito. La Línea 155 ofrece orientación a víctimas de violencia basada en género. Las Personerías y la Defensoría del Pueblo brindan acompañamiento y asesoría jurídica. La ley garantiza confidencialidad y protección a la víctima.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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