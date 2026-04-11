Imponen medida de aseguramiento a alias El Brujo, señalado cabecilla de disidencias de las Farc

La Fiscalía General de la Nación informó que fue asegurado Gerardo Álvarez Peña, alias El Brujo, señalado cabecilla del Frente 33 de las disidencias de las FARC, por su presunta participación en hechos violentos contra firmantes de paz en la región del Catatumbo, en Norte de Santander.



¿Por qué la Fiscalía tomó la decisión de enviarlo a prisión?

De acuerdo con el ente acusador, el procesado fue presentado ante una juez de control de garantías, en el marco de una investigación que lo vincula con la organización y ejecución de acciones armadas entre 2020 y 2023.

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Según la Fiscalía, durante ese periodo habría estructurado milicias urbanas con el propósito de obtener información sobre los movimientos de la fuerza pública y enfrentar a otras organizaciones ilegales que operan en la zona.

Las autoridades también lo señalan de ordenar un ataque armado contra el firmante de paz Juan Antonio Castro Carrillo, ocurrido el 23 de octubre de 2022 en el municipio de Tibú. En ese hecho, la víctima resultó herida en el abdomen y debió ser sometida a una intervención quirúrgica de emergencia. La investigación indica que el ataque correspondería a una retaliación, luego de que el firmante se negara a integrar las estructuras del grupo armado ilegal.



Por estos hechos, una fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) le imputó a Álvarez Peña los delitos de concierto para delinquir, homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas.



Durante las audiencias preliminares, el señalado cabecilla no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. No obstante, la juez de control de garantías determinó imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanza el proceso judicial en su contra.

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La Fiscalía indicó que las labores investigativas permitieron establecer el presunto rol de alias El Brujo dentro de la estructura armada, así como su posible responsabilidad en acciones dirigidas contra firmantes del acuerdo de paz en el Catatumbo, una región que ha sido escenario de disputas entre distintos grupos ilegales.



Frente 33 de las disidencias de 'Calarcá'

El Frente 33 es una de las estructuras más activas de las disidencias de las FARC, operando principalmente en la región del Catatumbo, Norte de Santander, y en la zona fronteriza con Venezuela. Tras la firma del acuerdo de paz en 2016, este grupo se reconfiguró bajo el mando de alias "Jhon Mechas", especializándose en el control de rutas de narcotráfico, extorsiones y ataques de alto impacto.

Actualmente, este frente forma parte del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), una facción de las disidencias liderada a nivel nacional por Alexander Díaz Mendoza, alias "Calarcá".

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En el contexto reciente de 2025 y 2026, el Frente 33 ha sido protagonista de los intentos de "paz total", llegando incluso a participar en la creación de zonas de ubicación temporal en municipios como Tibú. Sin embargo, su situación es compleja debido a los enfrentamientos territoriales con el ELN.

El caso de 'El Brujo' queda ahora en manos de las autoridades judiciales, que continuarán con el proceso para determinar la responsabilidad del procesado en los hechos que se le atribuyen.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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