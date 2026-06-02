Las 3 claves del caso Valeria Afanador, niña de 10 años que murió cerca a su colegio en Cajicá

La Fiscalía informó que imputará cargos a dos profesores en el caso Valeria Afanador, la niña que fue encontrada sin vida en cercanías a su colegio, ubicado en Cajicá, Cundinamarca, después de haber sido reportada como desaparecida.



La Fiscalía Seccional de Cundinamarca se encuentra radicando la audiencia de imputación de cargos ante un juez de control de garantías contra los dos docentes, identificados como Emely Fuentes y Danny Javier Ochoa.

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Según el ente investigador, hay material contundente y probatorio para poder judicializar a estos dos profesores por el delito de homicidio culposo por este caso que se presentó en el municipio de Cajicá.

#LOÚLTIMO | La Fiscalía imputará cargos a dos profesores por el caso de Valeria Afanador, la niña que fue hallada muerta después de haber sido reportada como desaparecida en su colegio, en Cajicá, Cundinamarca.



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Las declaraciones a la Fiscalía de los profesores de Valeria Afanador

En septiembre de 2025, las autoridades tomaron las declaraciones de los docentes que estaban presentes en el colegio Gimnasio Los Laureles el día que desapareció Valeria Afanador. Según una docente de la institución, todo empezó apenas iniciaba la hora de descanso de la pequeña.



“Valeria estuvo en clase de matemáticas desde las 7:30 hasta las 8:50 de la mañana. Durante ese tiempo, Valería salió de su salón al lado donde yo me encontraba a mostrarme que había hecho en la agenda. Me muestra y regresa al salón. Luego tuvo clase conmigo desde las 8:50 hasta las 10:05 de la mañana. Se acercó a la hora de descanso. Recogí las evaluaciones. Valeria salió corriendo del salón. Yo llamo a Valeria para tomar onces, no me presta atención y se va para el salón de deportes a sacar un balón. Como esto pasa constantemente, ya que ella disfrutaba jugar con balones en el descanso, me fui con los otros niños a tomar onces”, dijo la maestra.



Contó también que luego del descanso nadie supo más de la menor: “El descanso terminó a las 10:35 de la mañana. Ese día Valeria no ingresó al salón después del descanso. Ella generalmente no ingresaba de manera autónoma, apenas tocaba el timbre”.

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Fueron los compañeros de curso de la niña los que alertan sobre su ausencia. “Yo me dirigí hacia el 1a donde tenía clase explicando el proceso de evaluación a los niños de primero. Yo veo pasar unos niños de mi curso. Ellos volvieron a pasar y me dijeron, ‘miss, Valeria no está’. Me asomé por la ventana para ver si estaba en la cancha. Luego la profesora Laura me envió un mensaje por Slack que decía que no estaba Valeria”.



Los mensajes del chat de los profesores de Valeria Afanador

En el chat de profesores fue donde se alertó sobre la ausencia de Valeria Afanador. El primer mensaje fue enviado a las 11:14 de la mañana, es decir, 69 minutos después de que ella sale corriendo a descanso y se pierde el rastro.



Profesora: Buen día. ¿Alguien ha visto a Valeria Afanador? Los niños están corriendo buscándola y dicen que no aparece por ningún lado.

Profesora 2: Normalmente se va al salón donde Mr. Diego tiene los materiales.

Profesora 3: No aparece

Profesora 4: Ella no llegó a clase de sound art. ¿Estará en el salón de música?

Profesora 5: En los edificios no está y en preescolar tampoco

Una de las docentes le contó a la Fiscalía que a las 12 del día sonó una alarma de evacuación del colegio y que es allí donde todos los estudiantes y profesores empezaron a buscar a la menor y que a las 12:50 de la tarde llaman a la madre de Valeria a contar lo sucedido. Finalmente, las actas señalaron que sobre las 2:00 p. m. les notificaron la presencia de bomberos en el río con el que colinda el colegio, se hizo extracción de videos de cámaras de seguridad y se puso a disposición de la Policía.



Lo que dicen los abogados en el caso Valeria Afanador

El abogado de la familia de Valeria Afanador, Julián Quintana, señaló en su momento la importancia de imputar responsabilidad penal a directivos del colegio: “Hicimos hincapié a la Fiscalía frente a la solicitud de imputación tanto a la rectora como a otros profesores del colegio por las profundas omisiones en este caso que derivaron en el homicidio de Valeria”.

Ante esto, el abogado representante de la institución, Francisco Bernate, respondió que "en el colegio hay estamentos, hay una estructura organizacional, hay unas responsabilidades muy bien definidas hacia los docentes que se tienen que ocupar de los espacios de descanso y se tienen que ocupar de la vigilancia de los estudiantes. Esto ha sido entregado a las autoridades”.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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