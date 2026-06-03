Yoshi and the Mysterious Book | RESEÑA: Un viaje de curiosidad y descubrimiento

Durante años, los juegos protagonizados por Yoshi han encontrado distintas formas de reinventarse. Desde la creatividad visual de Yoshi’s Woolly World hasta los escenarios artesanales de Yoshi’s Crafted World, la serie ha buscado construir una identidad propia lejos de la sombra de Mario. Con Yoshi and the Mysterious Book, Nintendo vuelve a tomar riesgos, pero esta vez no lo hace desde la estética, sino desde la estructura misma de la jugabilidad.

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La nueva aventura abandona gran parte de las convenciones habituales del género de plataformas. Aquí no hay un recorrido lineal hacia una meta final, tampoco existe una sensación constante de peligro ni enemigos diseñados para detener el avance del jugador. En lugar de eso, la propuesta gira alrededor de la curiosidad.

La premisa es sencilla. Un libro parlante llamado Mr. E llega a la isla de los Yoshis y sus páginas esconden criaturas desconocidas, secretos y fenómenos extraños. Yoshi decide ingresar a sus capítulos para investigar qué sucede dentro de este extraño mundo ilustrado.



Lo interesante es que el juego entiende perfectamente cuál es su objetivo: convertir al jugador en un explorador.



Una aventura basada en experimentar

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Desde los primeros minutos queda claro que Nintendo no quiere que el jugador piense en vencer niveles, sino en descubrir posibilidades.

Cada capítulo funciona como un pequeño ecosistema lleno de criaturas con comportamientos particulares. Algunas reaccionan al agua, otras cambian cuando son transportadas por Yoshi, mientras que ciertas especies interactúan entre sí para generar resultados inesperados.

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La estructura principal consiste en observar, probar, equivocarse y volver a intentar. El juego premia constantemente cualquier descubrimiento realizado, registrándolo dentro de la enciclopedia de Mr. E.

Una aventura Cortesía: NINTENDO

En algunos casos, la solución de un objetivo surge de forma natural. Llevar flores sobre la espalda de Yoshi puede hacer que aparezcan nuevas plantas. Otras criaturas permiten acceder a zonas elevadas o desbloquear caminos ocultos. También existen especies que modifican completamente el escenario cuando se utilizan correctamente.

Lo mejor es que la mayoría de estos descubrimientos generan una sensación genuina de sorpresa. Muchas veces el jugador encuentra respuestas simplemente por experimentar con todo lo que tiene alrededor.

Es una filosofía de diseño que recuerda ligeramente a juegos centrados en la exploración y la observación, aunque aplicada dentro de una estructura de plataformas bidimensional.

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Un nivel de dificultad extremadamente bajo

La decisión más polémica del juego probablemente será su dificultad.

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Yoshi prácticamente no puede morir. Las caídas al vacío simplemente lo regresan a una zona segura y los peligros tradicionales tienen consecuencias mínimas. Esto convierte la experiencia en una aventura muy relajada y accesible.

Para algunos jugadores esto será una virtud. El título resulta ideal para niños pequeños o para quienes buscan una experiencia tranquila sin presión constante.

Sin embargo, quienes crecieron con Yoshi’s Island o disfrutan los retos más exigentes pueden sentir que algo se perdió en el camino.

La ausencia de riesgo reduce significativamente la tensión. Resolver un acertijo puede resultar satisfactorio, pero rara vez genera esa sensación de triunfo que aparece después de superar una sección difícil.

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Afortunadamente, Nintendo intenta compensar esta situación mediante secretos opcionales, flores coleccionables y decenas de interacciones ocultas para descubrir. Completar el juego al cien por ciento exige bastante más atención que simplemente llegar a los créditos.

El encanto está en los detalles

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Una de las mayores fortalezas de Yoshi and the Mysterious Book es la personalidad que transmite constantemente.

Cada criatura tiene comportamientos únicos, animaciones propias y características particulares que la hacen memorable. Incluso existe la posibilidad de asignar nombres personalizados a muchas de ellas, una función sencilla pero que aporta bastante identidad al proceso de descubrimiento.

El encanto está en los detalles Cortesía: NINTENDO

La exploración también está llena de pequeños momentos inesperados. Algunas interacciones parecen insignificantes al principio, pero terminan provocando cambios visibles dentro de los escenarios o desbloqueando nuevas posibilidades.

Esta sensación de estar jugando dentro de una caja de juguetes nunca desaparece.

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El juego entiende que experimentar debe ser divertido por sí mismo y, en la mayoría de los casos, logra mantener esa filosofía durante toda la aventura.

No todas las mecánicas funcionan con la misma efectividad. Hay criaturas cuyos comportamientos resultan inconsistentes y ciertos rompecabezas dependen demasiado de soluciones poco intuitivas. Aun así, la cantidad de ideas diferentes evita que la experiencia se vuelva repetitiva durante buena parte del recorrido.

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Una presentación visual espectacular

Si hay un apartado donde Nintendo y Good-Feel vuelven a demostrar su talento es en la dirección artística.

Yoshi and the Mysterious Book es uno de los juegos visualmente más llamativos disponibles en Nintendo Switch 2. La estética inspirada en ilustraciones de libros infantiles funciona de maravilla y le da una personalidad propia que se diferencia claramente de otras entregas de la franquicia.

Los escenarios parecen páginas vivas llenas de color, detalles y elementos interactivos. Las criaturas cuentan con diseños expresivos y animaciones muy cuidadas que refuerzan constantemente la sensación de estar observando un cuento ilustrado en movimiento.

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También destaca el uso de animaciones con apariencia stop-motion, un recurso visual que aporta encanto y hace que todo el mundo se sienta diferente a otros juegos de plataformas.

Cada nuevo capítulo presenta una temática distinta y casi siempre existe algún elemento visual capaz de sorprender.

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Es uno de esos juegos que invitan a detenerse simplemente para observar el escenario.

Sonido que acompaña la experiencia

La banda sonora cumple perfectamente con el tono relajado de la aventura.

Las melodías transmiten tranquilidad, curiosidad y alegría, reforzando la naturaleza despreocupada del viaje. No se trata de una colección de temas particularmente épicos o memorables, pero sí de composiciones que encajan muy bien con la propuesta general.

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Los efectos de sonido mantienen el estilo clásico de la franquicia y ayudan a reforzar la personalidad caricaturesca de cada criatura.

Todo el apartado sonoro está diseñado para generar comodidad en lugar de tensión, algo que coincide con la filosofía completa del proyecto.

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Una historia sencilla pero funcional

La narrativa no es el principal atractivo del juego.

Una historia sencilla Cortesía: NINTENDO

La historia sigue a Yoshi mientras explora las páginas de Mr. E y ayuda a documentar las criaturas que viven dentro de él. Paralelamente, Bowser Jr. y Kamek aparecen buscando una extraña ave, creando el conflicto principal de la aventura.

Aunque la trama es bastante ligera durante gran parte del recorrido, existe una sorpresa narrativa hacia las etapas finales que aporta algo de interés adicional.

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No alcanza niveles especialmente profundos ni emocionales, pero cumple con su función de conectar los distintos capítulos y dar contexto a la exploración.

Más contenido después de los créditos

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Uno de los aspectos más interesantes es que la aventura no termina realmente cuando aparecen los créditos.

Después de completar la historia principal se desbloquean nuevas herramientas de exploración, criaturas adicionales y áreas inéditas para investigar. Esto amplía considerablemente las posibilidades de interacción y ofrece motivos para regresar a escenarios anteriores.

Es una decisión acertada porque permite que los jugadores más curiosos encuentren una segunda capa de profundidad que no estaba presente durante las primeras horas.

No transforma radicalmente la experiencia, pero sí añade valor para quienes disfrutan completar todo lo disponible.

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Conclusión

Yoshi and the Mysterious Book no intenta competir con los grandes juegos de plataformas centrados en la dificultad. Tampoco busca replicar exactamente la fórmula clásica de Yoshi’s Island.

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En lugar de eso, Nintendo apuesta por algo diferente: una aventura basada en la exploración, la observación y la experimentación constante.

El resultado es un juego encantador, creativo y visualmente precioso que recompensa la curiosidad más que la habilidad. Su baja dificultad puede alejar a quienes buscan desafíos complejos, pero también lo convierte en una de las experiencias más accesibles y relajadas del catálogo de Switch 2.

Para niños, familias o jugadores que disfrutan descubrir secretos a su propio ritmo, es una recomendación sencilla. Para los fanáticos de las plataformas más exigentes, probablemente será una experiencia agradable, aunque difícilmente inolvidable.

No es el Yoshi más desafiante de la historia, pero sí uno de los más originales.

CALIFICACIÓN Yoshi and the Mysterious Book VolkGames

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