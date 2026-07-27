Más denuncias de Federico Gutiérrez contra Daniel Quintero y hermano: reveló chats y otras pruebas

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reveló nuevos detalles sobre un GDO (Grupo de Delincuencia Organizada) que, según él, lleva el nombre de Hermanitos Q y del que harían parte su antecesor, Daniel Quintero Calle, y su hermano Miguel Quintero Calle. Aseveró que ya van 55 personas imputadas por estos hechos de corrupción y la lista se elevará a 59 cuando se incluya a las personas citadas antes y otros presuntos involucrados.

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El burgomaestre detalló que por este caso ya van: 3 capturas, 25 extinciones de dominio por $3.000 millones, 7 destituciones e inhabilidades, 4 principios de oportunidad, 2 preacuerdos, 1 condena a 19 meses de alguien que hoy colabora con la justicia “y esto apenas empieza”.



¿Qué denuncias hay sobre los hermanos Quintero?

El alcalde citó un caso en particular de “un contratista que ya figuraba en unas investigaciones reaparece en una entidad distinta. El mismo nombre aparece en Aguas Vivas, después en el Inder y después vuelve a aparecer en escándalos de Metroparques. Estaban repartidos por todas partes. Esto no fue un gobierno con casos de corrupción, fue la corrupción que gobernaba desde distintos escritorios”, expresó en la rueda de prensa, aseverando que “no hubo una sola entidad del Distrito donde no metieran la mano”.

“Cuando uno desenmascara a una GDO, también desenmascara sus operaciones. Lo que vamos a mostrar no son rumores ni interpretaciones, son elementos más que probatorios. Esta GDO tenía un grupo de WhatsApp que se llamaba ‘Los amiguitos’, así de descarados, un chat creado por los propios implicados. Ahí compartían los lujos que obtenían gracias a las coimas: los relojes, los carros, las casas y las fincas. En este grupo estaban Miguel Quintero, el hermanito del jefe de la banda; Jorge Enrique Liévano, el exdirector de Metroparques, y Álvaro Villada, ex subdirector del Área Metropolitana y otros más de los imputados. Ese chat fue creado en el 2020, apenas comenzó a crearse y que había sido creada la GDO, los Hermanitos Q. Entonces, mientras el jefe de la banda saqueaba todo el Distrito, le dejó a su hermanito Miguel Quintero la tarea de encargarse de las entidades descentralizadas. Apenas dos meses después de iniciada la administración, el hermanito ya aparecía estrenando camioneta Toyota blindada avaluada en 260 millones de pesos. Hizo esa comprita mientras los registros públicos de su seguridad social de ese momento decían que no tenía un empleo formal que justificara ese nivel de ingresos. El único que en medio del desempleo puede darse esos lujos. Nos hemos preguntado a cuál de los contratos direccionados corresponde esa camioneta, porque mientras la gente se moría durante la pandemia del Covid, ellos estaban usando la tragedia para enriquecerse, como en los casos de bomberos y el Área Metropolitana que veremos más adelante”, declaró Gutiérrez. (Lea también: Primera condena por caso de Cuerpo de Bomberos de Itagüí: avalan preacuerdo a uno de los implicados)



“Apenas dos meses de gobierno, en plena pandemia, y el hermanito ya estrenaba una camioneta blindada avaluada en $260 millones. Mientras la gente la pasaba mal, ellos estrenaban”, agregó, recalcando que “mientras la gente sufría en pandemia, ellos estaban jugando en las grandes ligas, como ellos mismos decían. ¿Y cómo iban a financiarse los lujos? Pues con la plata de la gente”.



En el chat de Los Amiguitos, el alcalde citó uno de “Miguel Quintero, el hermanito del jefe de la banda, (que) decía: ‘Mañana tengo que cerrar un negocio muy importante. Eso me da respiro por 3 años y esto va para largo’. Imagínense, un negocio que apenas arrancando el gobierno ya les garantizaba 3 años para vivir”. Además, reveló con imágenes que “hablaban de montar un comité de contratación paralelo con abogados contratistas; un comité para cumplir la ley y otro para repartir los contratos de Los Amiguitos en el área metropolitana, como había quedado denunciado ya en el chat que habían creado. Y después de las contrataciones, ¿qué sigue? Las compritas con los saqueos. Miren pues al hermanito chicaneando la piscina de su finca en Copacabana por 160 millones de pesos, una Toyota de 260 millones de pesos y la cuenta sigue, y como si fuera poco aparecen las armas”.

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Por otro lado, el alcalde Gutiérrez aseguró que Quintero no solo tendría que rendir cuentas ante la justicia colombiana, también “van a tener que responderle muchas preguntas a Estados Unidos. Sus viajes a Panamá y a Estados Unidos no fueron casualidad. Hay información de presuntos socios y testaferros, varios viviendo hoy en Miami. Entregué pruebas a agencias del Gobierno de Estados Unidos para que rastreen la plata: de Colombia a Panamá, y de Panamá a Estados Unidos. Esto puede terminar en pedidos de extradición. Nunca fue una persecución política. Es una persecución contra la corrupción. En los próximos días estaré en Estados Unidos entregando más información”.

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