Primera condena por caso de Cuerpo de Bomberos de Itagüí: avalan preacuerdo a uno de los implicados

La Fiscalía General de la Nación informó que se avaló el preacuerdo con el extesorero del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, Juan Alberto Cardona Henao, por su responsabilidad en la expedición de documentos irregulares para autorizar el desembolso de recursos durante la ejecución de varios contratos suscritos con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

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De acuerdo con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el detenido “aceptó sus delitos por falsificar cuentas de cobro en los contratos con el Área Metropolitana para desviar recursos públicos. Esto apenas comienza. Ya hay más imputados colaborando con la Justicia y vienen nuevas condenas. Que nunca se nos olvide: aquí crearon una organización criminal para saquear a Medellín. Y todos tendrán que responder”. (Lea también: La razón que dio Abelardo de la Espriella para que sede del Escudo de las Américas sea en Medellín)



¿De qué acusan al extesorero del Cuerpo de Bomberos de Itagüí?

El ente judicial indicó que Cardona, “para autorizar diferentes desembolsos, suscribió 15 documentos con cuentas de cobro con firmas falsificadas o por servicios que no fueron prestados”, hechos que se habrían dado entre el 30 de noviembre de 2020 y el 30 de diciembre de 2022. “Las labores investigativas evidenciaron que, mediante esta modalidad, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, sufrió un detrimento patrimonial superior a 120 millones de pesos”, explica. Añade que “entre las irregularidades detectadas figuran cuentas de cobro con firmas falsificadas, cobros por servicios que no fueron prestados y soportes correspondientes a fechas en las que la persona que supuestamente prestó el servicio se encontraba fuera del país”.

Por estos hechos, el exfuncionario del Cuerpo de Bomberos de Itagüí fue imputado por el delito de falsedad en documento privado, en concurso homogéneo y sucesivo y, según el preacuerdo, pagaría una condena de 19 meses de prisión. No obstante, la lectura de la sentencia se adelantará el próximo 20 de agosto.



¿Quiénes son los otros implicados en el escándalo de corrupción?

La Fiscalía recordó que esta primera condena hace parte de un “macroproceso en el que se investigan presuntas irregularidades en seis contratos celebrados entre 2020 y 2023 por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, cuya ejecución habría ocasionado un detrimento patrimonial superior a 2.481 millones de pesos”.



Entre los otros implicados está el exdirector del AMVA, Juan David Palacio, quien, según el ente acusador, habría participado en el entramado para “asignar de manera directa, sin el lleno de requisitos legales, violando los principios de planeación, transparencia, economía, selección objetiva, al direccionar indebidamente estos seis contratos al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, dinero al que no se le dio un manejo adecuado, toda vez que existen sobrecostos en la facturación por parte de dicha entidad, a través de factura o cuentas de cobro de personas que se les pagaba un menor valor”.



Por el caso están detenidos el exgerente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, Misael Cadavid, y María Yaneth Rúa, supervisora en el área de contratación. Una interceptación a la funcionaria evidenciaría cómo se cometían los delitos: “En el convenio dice ‘vale 6.000 un refrigerio’. ‘No, Yanet, yo me lo conseguí muy bueno por 4.000’. Usted a mí me tiene que dar una factura por 6.000”.

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POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL