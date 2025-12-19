En vivo
Noticias Caracol  / JUDICIAL  / JEP condena a coronel (r) Publio Hernán Mejía a 20 años de cárcel por 72 falsos positivos

JEP condena a coronel (r) Publio Hernán Mejía a 20 años de cárcel por 72 falsos positivos

Es la primera vez que el alto tribunal impone una condena de este tipo a un alto mando del Ejército, a quien le negó prisión domiciliaria o cualquier sanción alternativa luego de que no aceptara cargos.

Por: EFE
Actualizado: 19 de dic, 2025
Editado por: Sandra Soriano Soriano
Coronel (r) Publio Hernán Mejía, condenado a 20 años de cárcel por 72 falsos positivos
Colprensa

