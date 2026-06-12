Joven aceptó haber matado a su mamá en Risaralda por haberle negado acceso a internet: esto se sabe

Por no dejarla acceder a internet: esta fue la razón por la que una joven de 18 años le habría quitado la vida a su propia madre, una mujer de 34 años, en el municipio de Dosquebradas, departamento de Risaralda. La señalada asesina fue enviada a la cárcel por un juez de control de garantías.



A través de un comunicado, la Fiscalía General de la Nación informó detalles de cómo habrían ocurrido los hechos. “Labores de policía judicial evidenciaron que el 24 de noviembre de 2025 la procesada, de 18 años, discutió con su mamá porque le negó el acceso a internet. Esta decisión habría hecho que la ahora investigada hiriera en reiteradas oportunidades con un arma cortopunzante a su progenitora”, indicó el ente investigador.

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Los hechos, dijo el ente investigador, ocurrieron en una vivienda del barrio Puerto Nuevo, en el municipio de Dosquebradas, desde donde familiares de la víctima la trasladaron a un centro médico.

La joven señalada del homicidio de su mamá aceptó los cargos. “En desarrollo de las audiencias concentradas la señalada agresora suscribió de manera libre, espontánea y asesorada por su abogado un preacuerdo con la Fiscalía, en el cual admitió su responsabilidad en cuanto al delito de homicidio agravado”, señaló la entidad.



Finalmente, Fiscalía dijo que “el pasado 9 de junio la procesada concurrió a la Seccional Risaralda de la Fiscalía General de la Nación, donde servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) hicieron efectiva su captura”.



¿Cómo denunciar violencia intrafamiliar?

En Colombia, denunciar la violencia intrafamiliar es un paso esencial para proteger la vida, la integridad y los derechos de las víctimas. Cualquier persona que sufra o tenga conocimiento de este tipo de violencia puede acudir a diversas instituciones del Estado para iniciar el proceso. En primer lugar, la víctima puede dirigirse a una Comisaría de Familia, donde recibirá atención inmediata y se podrán dictar medidas de protección urgentes, como la orden de alejamiento del agresor o la salida de este del hogar.



Asimismo, es posible presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de investigar los hechos y llevar a cabo el proceso penal. Para ello, la persona puede acercarse a un punto de atención de la Fiscalía o realizar la denuncia en línea, si dispone de acceso a medios digitales. La Policía Nacional también recibe denuncias, especialmente en situaciones de urgencia, y puede intervenir de manera inmediata para garantizar la seguridad de la víctima.

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Otra alternativa es comunicarse con líneas de atención gratuitas, como la línea 155, que brinda orientación a mujeres víctimas de violencia, o el número de emergencias 123. Estas líneas ofrecen apoyo psicológico inicial e información sobre los pasos a seguir. En casos que involucren menores de edad, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) también debe ser informado.

Es importante que la víctima proporcione la mayor cantidad de detalles posible sobre los hechos, incluyendo fechas, lugares y pruebas disponibles, como fotografías o testimonios. Denunciar no solo permite activar la protección estatal, sino también prevenir futuras agresiones. El Estado colombiano reconoce la violencia intrafamiliar como un delito grave y garantiza mecanismos para su atención integral y oportuna.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

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