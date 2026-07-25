Defensoría pide medidas por feminicidios en Colombia y avanzar en investigación de María Potosí

Desde ese organismo señalaron que el feminicidio constituye la manifestación más extrema de las violencias basadas en género. “Prevenir estas violencias exige identificar e interrumpir esas violencias antes de que produzcan daños irreparables”, indicaron.

La violencia de género en Colombia ha alcanzado niveles por los cuales la Defensoría del Pueblo elevó un llamado a las instituciones para que den respuesta inmediata. El caso de María Camila Potosí, en Cali, se convirtió en el foco de un complejo panorama que evidencia la violencia extrema que viven las mujeres.

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María Camila Potosí, una joven de apenas 21 años, fue hallada sin vida el pasado 20 de julio a orillas del río Meléndez, en Cali, Valle del Cauca. Sin embargo, la atrocidad del crimen escaló a niveles inimaginables al revelarse que la víctima tenía ocho meses de embarazo y que, tras el hallazgo del cuerpo, el bebé que esperaba no se encontraba en su vientre.

Este detalle ha obligado a la Defensoría del Pueblo a exigir una actuación "especialmente urgente". Para esta institución, no se trata solo de un homicidio; existe un bebé cuyo paradero es desconocido y cuya protección debe ser prioridad absoluta para la Fiscalía General de la Nación.



Las autoridades judiciales han sido instadas a no descartar ninguna hipótesis investigativa, incluyendo la posibilidad de que el crimen esté vinculado a redes delictivas más complejas.



Avances judiciales y recompensas millonarias

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En el ámbito de la investigación judicial, la presión ciudadana y la gravedad del hecho han llevado a una movilización institucional sin precedentes en la región. Las autoridades del Valle del Cauca y la Alcaldía de Santiago de Cali han incrementado la recompensa por información clave a 250 millones de pesos. De este monto, 50 millones fueron aportados por la Gobernación y 200 millones adicionales por la administración municipal.

A pesar de que no se han reportado capturas hasta el momento, las investigaciones preliminares han permitido identificar a cuatro personas que estarían sindicadas por este crimen.

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Defensoría alerta de que el feminicidio no es un hecho aislado

El caso de María Camila no es la única tragedia que ha sacudido a Colombia en las últimas semanas. Se suma a una trágica lista de víctimas recientes que incluyen a María Alejandra Castaño en el Tolima, Yasleidis Martínez en el Cesar, y Herianny Montilla, una adolescente de 16 años asesinada en Barranquilla.

Estos crímenes, según la Defensoría, son la manifestación más extrema de patrones de control, amenazas y aislamiento que restringen la autonomía de las mujeres. La entidad ha hecho un llamado vehemente para evitar interpretaciones que reduzcan estos actos a simples "problemas de pareja" o incidentes de "intolerancia". Por el contrario, se exige profundizar en el análisis de patrones de macrocriminalidad y fortalecer los mecanismos de valoración del riesgo para evitar que las señales de alerta terminen en daños irreparables.

La Defensoría insta a las autoridades nacionales y territoriales a revisar sus protocolos de protección para que sean libres de estereotipos de género.

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