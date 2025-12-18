En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ZULMA GUZMÁN
DONALD TRUMP
CARLOS RAMÓN GONZÁLEZ
NOVENA DÍA 2
SALARIO MÍNIMO
JUNIOR, CAMPEÓN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Noticias Caracol  / JUDICIAL  / La última llamada de Vivian Polanía y el rompecabezas que intenta armar la Policía

La última llamada de Vivian Polanía y el rompecabezas que intenta armar la Policía

La jueza fue hallada muerta en su casa, al lado de su bebé de solo dos meses de nacido. La madre y el escolta de Polanía fueron quienes la encontraron sin vida.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 18 de dic, 2025
Comparta en:
Vivian Polanía, jueza hallada muerta en Cúcuta.
Vivian Polanía, jueza hallada muerta en Cúcuta.
Instagram

Publicidad

Publicidad

Publicidad