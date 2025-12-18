La última llamada de Vivian Polanía y el rompecabezas que intenta armar la Policía

Las últimas fotos de Vivian Polanía en Instagram, red social donde era muy activa, la mostraban feliz en su proceso de ser madre. “Orgullosa de mi pancita”, escribía la jueza, quien dio a luz hace solo dos meses. En sus publicaciones, además, contaba los días para que su niño naciera, lo referenciaba como su “ángel” y señalaba el amor por él.

La jueza, quien había protagonizado polémicas años atrás, era recordada por episodios como cuando, en plena audiencia virtual, se le vio recostada en una cama, fumando y con poca ropa, un hecho que se hizo viral en redes sociales y provocó fuertes críticas de la opinión pública y de sectores de la rama judicial. Incluso, fue suspendida.



Tras esas polémicas, la jueza desapareció de los focos de las redes sociales y siguió su carrera en la rama judicial. Sin embargo, este 17 de diciembre del 2017 ocurrió una tragedia que tiene consternados a la ciudad de Cúcuta, donde trabajaba y residía.



La Policía de esa capital informó que fue hallado su cuerpo sin vida en el apartamento donde residía, hecho que es materia de investigación. Las autoridades detallaron que la funcionaria fue encontrada en su habitación junto a su hijo de tan solo dos meses, quien está a salvo.



Las pistas del hallazgo del cuerpo de Vivian Polanía

De acuerdo con el coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, detalló que el encargado de la seguridad de la jueza Polanía se comunicó por teléfono con ella el martes en la noche y que esa fue su última conversación.

Al día siguiente, este miércoles, él intentó comunicarse nuevamente con Polanía, para saber si necesitaba algo y conocer si requería movilizarse por algún lugar de la ciudad. No obstante, Vivian nunca le contestó. Así las cosas, el guardespaldas llamó a la madre de la jueza para indagar si conocía del paradero de su hija.

Simultáneamente, también llamó a la Policía para poner en conocimiento la extraña situación que acontecía con Polanía. Una vez en la casa, se halló a la jueza en su habitación, ya sin vida, y junto a ella, su bebé.

“A las 5 de la tarde la Policía recibió un llamado por la posible muerte de Vivian Polanía. En ese momento, una brigada se trasladó a la vivienda a recolectar material probatorio. No hay signos de violencia en el cuerpo de la jueza. El bebé fue llevado a un hospital”, dijo Ojeda.



Lo que se halló en la casa de Vivian Polanía

En entrevista con Blu Radio, el coronel Ojeda explicó que se está estableciendo el curso de la investigación para aclarar la extraña muerte de la jueza. Explicó que el vigilante de la casa donde vivía la jueza les informó que el hombre de protección de Polanía, con la madre de la jueza, ingresaron al inmueble con la ayuda de un cerrajero, hallando el cadáver.

En las inspecciones a la escena del crimen, en el cual no se evidencia signos de violencia, lo que significaría que no fue un homicidio, se hallaron materiales probatorios que están siendo evaluados. Ojeda evitó dar detalles de lo que se encontró, pues una de las versiones es que habría papeletas de cocaína, situación que no fue confirmada por el comandante de la Policía de Cúcuta.

También detalló que es necesario conocer los resultados de los análisis de Medicina Legal para poder establecer hipótesis, como un posible suicidio e incluso una sobredosis. “Será la Fiscalía la que determine las causas de la muerte”, informó Ojeda.

Sobre la casa, el comandante de la Policía de Cúcuta detalló que la jueza fue hallada arropada con una cobija en su cama, al lado de su bebé. Al parecer, la muerte de Polanía fue en la madrugada del miércoles. Al momento del hallazgo, ya habían pasado cerca de 12 horas del deceso.

Si bien no hay rastro de violencia, la Policía y la Fiscalía están estudiando todos los elementos de la casa, para conocer si fue visitada por otra persona o si consumió alguna sustancia que le hizo daño. Estas situaciones serán analizadas una vez se conozcan los análisis de Medicina Legal.

