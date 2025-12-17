En vivo
Noticias Caracol
JUDICIAL / Detalles sobre crimen de policía en Medellín que intentó evitar un robo: señalado asesino, capturado

Detalles sobre crimen de policía en Medellín que intentó evitar un robo: señalado asesino, capturado

Tras el ataque contra el subintendente Iván Ferney Tavares el supuesto asesino fue capturado a la entrada de un hospital cercano, donde llegó para ser atendido.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 17 de dic, 2025
Detalles sobre crimen de policía en Medellín que intentó evitar un robo: señalado asesino, capturado
Emmanuel Muñoz Saldarriaga, policía asesinado en Medellín -
