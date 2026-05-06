Caso Lili Pink: este es el prontuario delicuencial del único detenido por presunto lavado de activos

Walter Martínez es el primer capturado que hay hasta el momento por el caso Lili Pink, marca colombiana reconocida por su amplia presencia en el país. Este 5 de mayo compareció en audiencia en la que se hizo solicitud de medida de aseguramiento contra el señalado.



Hay que recordar que la Fiscalía General de la Nación destapó un presunto entramado empresarial de lavado de activos y contrabandos que vincularía a esta marca, propiedad de Fast Moda S.A.S. Al parecer, las famosas tiendas de Lili Pink habrían funcionado como una fachada para que el ingreso irregular de mercancía pasara a tener una apariencia de completa legalidad. A pesar que el ente judicial señala que detrás de este caso habría importadoras, comercializadoras y sociedades de papel vinculadas, solo una personas ha sido detenida: Walter Martínez, detenido el pasado 26 de abril en la ciudad de Barranquilla.



¿Qué se sabe sobre Walter Martínez, único capturado en el caso de Lili Pink?

Se trata precisamente del señor Walter Francisco Martínez Martínez, quien apareció desde la cama de un hospital para empezar a responder ante la justicia por el caso. Este hombre es abogado de profesión y, paradójicamente, había pasado una convocatoria de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para administrar bienes del Estado como representante legal, solo dos días antes de ser capturado.

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Y es que Martínez fue incluido en un listado de candidatos elegibles para dicha tarea. Esto incluso quedó registrado en un acta de la entidad.

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El prontuario del capturado por caso Lili Pink

En audiencias preliminares, a Martínez se le imputaron los delitos de presunto concierto para delinquir, lavado de activos y contrabando. El señalado no aceptó los cargos.



Sin embargo, este abogado tiene antecedentes de los que tiene registro el sistema. Noticias Caracol conoció de fuentes judiciales que Martínez tiene anotaciones por delitos de favorecimiento de contrabando.



Mientras avanza el caso de Lili Pink, el abogado representante de la empresa Fast Moda S.A.S. insiste que las actuaciones administrativas "están siendo controvertidas ante la jurisdicción competente" y que "todas las mercancías cuentan con declaraciones de importación y pagos debidamente soportados".

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Paula Rozo

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