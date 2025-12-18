En vivo
JUDICIAL  / Deciden si exministros Bonilla y Velasco tendrán medida de aseguramiento por escándalo de UNGRD

Deciden si exministros Bonilla y Velasco tendrán medida de aseguramiento por escándalo de UNGRD

Fueron imputados por concierto para delinquir, cohecho para dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos. ¿Tendrán casa por cárcel?

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 18 de dic, 2025
